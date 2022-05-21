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大陸 大陸焦點 特派現場

「胸和私密處」拍給我看　陸副校長手滑群發色留言

▲▼ 鄭州副校長全發色色簡訊，謊稱被盜號 。（圖／翻攝 微博）

▲ 鄭州一名譚姓副校長手滑群發情色簡訊，事後謊稱微信被盜號 。（圖／翻攝 微博）

記者任以芳／綜合報導

大陸河南鄭州輕工業大學體育學院譚姓副院長，在工作微信群內疑似傳錯訊息，要求某人拍下胸部和私密處才能睡覺。5分鐘後，該名副校長又在群內發了一條消息表示，自己微信號被盜，通過公安朋友找回。實際上，帳號根本沒有被盜，該名副校長被停職接受調查。

陸媒《上游新聞》21日報導稱，事發時間是19日晚間11時36分，鄭州輕工業大學174人的工作微信群中，微信名為「譚某某—常務副院長」發了一條露骨短信，內容是把胸部和私密處拍給我再睡。當時群裡不少人回覆「？？」，不敢置信該名副校長行為。

▲▼ 鄭州副校長全發色色簡訊，謊稱被盜號 。（圖／翻攝 微博）

▲ 闖禍的譚姓副校長事後謊稱微信被盜號 。（圖／翻攝 微博）

大約5分鐘後，譚姓副校長又發了一條短信，聲稱自己帳號被盜，剛通過公安朋友找回來。事後，學校相關單位展開調查，鄭州輕工業大學體育學院黨政辦負責人接受媒體採訪堅定的說，「確實微信號被盜，正在補救。」

報導稱，知情人士指出「於公，他沒有報警；於私，也去核實了，沒有這回事。」說白一點，譚姓副校長根本沒報警微信號被盜，再者大陸公安不可能私下幫人找被盜的微信號。

目前，鄭州輕工業大學成立專班展開調查，被停職的譚姓副校長又坦承，當時說微信號被盜通過公安朋友找回，是因為害怕，至於露骨短信是發給自己的妻子。

騰訊公司今21日也發布聲明，「經查證，該教師帳號近期登陸IP與登陸設備無變化，其微信帳號不存在被盜情況。」

該起事件引起網路熱議，還有報導標題指出「比撩騷更惡劣的是，譚副院長公然撒謊一定是撒謊」；也有不少網友表示，「乾脆說手機丟了都比撒謊好」、「為人師表私下玩好大。」

▼騰訊公告先澄清，「該教師帳號沒有被盜」 。（圖／翻攝 微博）

▲▼ 鄭州副校長全發色色簡訊，謊稱被盜號 。（圖／翻攝 微博）

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