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大陸 大陸焦點 特派現場

醫護民眾都來蹲馬步！　單價20萬PCR採樣屋設計不良挨批

▲河南新式PCR採樣屋設計不良挨批。（圖／翻攝北京青年報）

▲醫護人員得蹲在椅子上才可以較為順利地替民眾採檢。（圖／翻攝北京青年報）

記者魏有德／綜合報導

大陸河南省執行常態「核酸生活圈」，民眾每48小時須完成一次PCR（核酸檢測），官方也在各城布點新式「核酸採樣屋」，以方便民眾就近採檢。不過，這個一座單價近5萬人民幣（約20萬元新台幣）的核酸採樣屋近日遭民眾瘋狂吐槽，不僅檢測人員須半蹲在椅子上才便於檢測，連民眾也要「蹲馬步」才能配合實施，引起外界關注。

▲河南新式PCR採樣屋設計不良挨批。（圖／翻攝北京青年報）

▲穿短裙的民眾「蹲馬步」接受採檢，姿勢非常不雅。（圖／翻攝北京青年報）

《北京青年報》報導，6月1日起，鄭州主城區投放的3796個便民核酸檢測屋進行常態化核酸檢測。自6月3日起，人員進入有明確防疫要求的公共場所或乘坐公共交通工具時，需持48小時內核酸檢測陰性證明。鄭州其他縣（市）區自6月10日起，免費開展常態化核酸檢測服務。這意味著每隔一天進行核酸檢測成為鄭州居民的新常態。常態化核酸檢測工作開始第一天，便民核酸檢測屋「不便民」引發不少居民「吐槽」。

這座新式「核酸採樣屋」檢測窗口開有兩個小洞，是留給醫護人員伸手操作使用，但設計高度卻令人傻眼，從網友拍下的照片可以發現，醫護人員坐著執行有點矮，站著有點過高，最後只能勉強蹲在椅子上操作。

不僅如此，前來檢測的大部分民眾，只能以「蹲馬步」的姿勢才方便進行PCR，穿著短裙的女子雙腳一開，姿勢極度不雅。此外，小孩子的身高完全不夠，只能請醫護人員不停調整角度才能採樣。這也讓民眾紛紛在網路上留言，希望政府能想辦法改善，讓PCR檢測更加便民。

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