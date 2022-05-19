因為愛情！ 女大生私會男友吃燒烤染疫致6000同學隔離

▲鄭州大學南校區出現疫情，學生轉運至方艙醫院隔離。（圖／翻攝微博。下同）

記者魏有德／綜合報導

鄭州大學南校區一名王姓女大生5月1日擅自離校和男友吃燒烤，隨後返回宿舍，隔日又溜出校園和男友約會，3日全校進行核酸檢側時還請室友代做，不僅如此，當她發現足跡和確診者重疊後，她選擇瞞報。最終，女大生確定染疫，導致校園內5000人被隔離，還有千人屬於密接者被送至方艙醫院，直接被當地政府立案通報，等待處罰。

《南陽晚報》報導，5月6日，鄭州大學發布《關於配合疫情防控措施的緊急通告》。通告顯示，5月5日，鄭州大學南校區一名學生在發熱門診就診時，核酸檢測結果異常。通告中提到的王某是鄭州大學南校區音樂學院2021級學生，5月1日下午4點，曾與同校男友從鄭州大學南校區金水河西側閘口外出。

根據校方規定，五一（假期）期間，鄭州大學已經不允許私自外出。受到王姓女大生確診影響，南校區5000人被隔離，1000名師生需要轉運至焦作市異地隔離。北區同學則是因為去過南區，也在當日凌晨被帶去體育館隔離，不僅許多學生倍感不安，學習、生活均受到極大影響。

鄭大學生私下透露，五一當天其實也有許多學生翻牆出去，只是這名王姓女大生較倒楣，確診後被翻出足跡遭到立案。不過，也有學生認為，既然要為了愛情偷溜，後續就不該瞞報足跡或請人代做核酸檢測。

大陸相關規定顯示，被頂替的當事人感染了新冠肺炎，代替做核酸檢測的人也會因涉嫌妨害傳染病防治罪，有可能處三年以下有期徒刑或拘役。