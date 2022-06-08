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社會 社會焦點 保障人權

心機妻背警夫偷吃水電工！帶2寶開房玩水掩護　慘被供出：有叔叔

▲▼床事,性感,性愛,性,夫妻,偷情 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲人妻偷情水電工，竟誤撥手機實況轉播給老公長達47分鐘。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃哲民／台北報導

北市一名人妻瞞著當警察的丈夫，和水電工情夫到飯店開房偷情，還帶2名年幼子女當掩護，謊稱陪小孩在客房浴室裡玩水，不料人妻和情夫「滾床單」時誤撥手機給老公，人夫在電話另一頭聽2人調情做愛超過47分鐘，氣得提告求償精神慰撫100萬元，台北地院判人妻和小王須連帶賠償人夫共30萬元，可上訴。

本案人夫不甘被戴綠帽，已跟妻子離婚。人夫提告指稱，雙方在2012年結婚，育有2名年幼子女，去年（2021年）10月間，小孩偷偷告訴他，媽媽帶他們到一家飯店開房間，還有一個叔叔跟媽媽在一起。

人夫指稱，後來同年12月4日，他接到妻子來電卻沒跟他說話，只聽見電話那頭，妻子跟一個男人調情接著做愛，他足足聽了47分又40秒的淫聲浪語，內心怒火中燒，事後質問妻子，對方也沒否認，於是雙方同月13日簽字離婚，但他不甘心遭妻子背叛，怒告對方跟從事水電工作的小王連帶求償精神慰撫100萬元。

▲楊姓男子離職後於去年駭入前公司監視器，竊錄偷情畫面。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲人夫從手機聽完妻子跟情夫淫聲浪語47分鐘，氣炸離婚並提告求償。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

人妻否認出軌，辯稱帶2個小孩到飯店玩水，在場的謝姓男子不是情夫，2人只在房內喝酒，等小孩玩盡興了，她帶小孩回家，謝男獨自在飯店過夜。

不過人夫提出通訊軟體對話截圖，佐證前妻曾對彼此共同朋友說過「就當我是玩玩的」、「倦鳥終究會歸巢」、「這點我也跟OO（指謝男）說明白」、「我不想讓他陷太深」等語，代表前妻跟謝男交往關係不尋常。

法官認為有很多更適合小孩戲水的地方，本案女方偏偏選擇飯店客房浴室讓小孩玩水，且不顧自己人妻人母身分，同時和異性在客房裡喝酒，實在不合常情，儘管人夫所提對話截圖與通話紀錄，無法證明女方肉體出軌，仍足以認定女方和謝男過從甚密，已超出一般朋友互動的分際。

法官據此認定女方和謝男侵害人夫保有婚姻共同生活圓滿、安全及幸福的法益，衡量人夫已從警職退休，女方現任酒吧晚班經理，謝男擔任水電技師，判女方和謝男須連帶賠償30萬元，可上訴。

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