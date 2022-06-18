沈慧虹戰竹市　「對手」鄭宏輝祝福：團結延續民進黨執政

▲行政院政務顧問鄭宏輝表達祝福。（資料照／翻攝鄭宏輝臉書）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨選舉對策委員會今（18日）建議徵召新竹市長林智堅轉戰桃園，其副手沈慧虹為新竹市長市長候選人，中執會將在下週三（22日）正式提名。原本有意爭取新竹市長提名的行政院顧問鄭宏輝也透過臉書表達祝福稱，懇請所有支持民進黨、支持鄭宏輝的朋友們，團結一起守住新竹市、延續民進黨執政成績。

在選對會今天拍板徵召沈慧虹參選新竹市長後，鄭宏輝晚間透過臉書表示，祝福林智堅和沈慧虹順利當選，為民進黨守住桃園市、新竹市，「我要特別感謝每位支持宏輝的好友們，有大家的認同與肯定，是陪伴宏輝步步向前、走到這裡最溫暖的力量，宏輝心中無比感謝感激」。

鄭宏輝強調，他始終主張「團結、勝選」，要懇請所有支持民進黨、支持鄭宏輝的朋友們，團結一起守住新竹市、延續民進黨執政成績。

▲市議員李妍慧原也有意爭取提名，後轉任黨發言人。（資料照／記者林敬旻攝）

此外，新竹市議會民進黨團總召李妍慧指出，林智堅任內徹底翻轉新竹市，用建設找回市民認同、用專業獲得人民肯定，更屢獲媒體評比為五星市長，如今承擔參戰桃園的重責大任，黨團給予全力祝福與支持，相信密不可分的桃竹雙城，日後將力量雙乘、幸福加倍。

李妍慧稱，民進黨決定徵召沈慧虹參選下屆新竹市長，黨團成員也一致表示支持。她稱讚說，沈慧虹待人溫暖、極具親和力，並具交通專業、嫻熟市政，尤其新竹市重大建設如新竹輕軌、大車站計畫執行在即，民進黨團認為，以沈的專業與執行力，絕對是下屆新竹市長的最佳人選。

另對於沈慧虹的黨籍狀況，據指出，原為無黨籍的沈慧虹日前已經遞交入黨申請書，推薦人則是民進黨立法院黨團總召柯建銘。

▲沈慧虹日前已遞件申請加入民進黨。（資料照／新竹市政府提供）