快訊／沈慧虹卸公務員戰竹市長　盼成「堅定溫柔的城市大家長」

▲民進黨選對會今天建議徵召沈慧虹參選新竹市長。（圖／翻攝自沈慧虹臉書，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

備戰新竹市長選戰，民進黨選舉對策委員會今（18日）建議徵召新竹市長林智堅的副手沈慧虹為新竹市長市長候選人，並提交中執會，進行徵召提名作業。沈晚間透過臉書表示，她將放下公務生涯的身分，轉換為候選人，希望能成為可以守護市民的人，那種堅定且溫柔的城市大家長。

沈慧虹今天以「無懼挑戰，要為市民做更多」為題撰文說，感謝民進黨選對會對她的支持，建議徵召自己作為民進黨新竹市長參選人，「這樣的託付與責任，是我公務生涯始料未及，但我無懼挑戰，新竹早就是我的第二故鄉，我希望為新竹人做更多」。

沈慧虹表示，她出生自雲林斗南，大學時唸了較少女生選擇的運輸管理，在交大研究所也是繼續鑽研交通運輸相關；進入公部門後，經歷陳水扁、馬英九、郝龍斌、柯文哲市府，交通政策一直都是自己的最愛，也是她貢獻專業的地方，直至7年多前收到林智堅的邀請，來到新竹市擔任交通處長。

沈慧虹說，兩年後，感謝林智堅對她的肯定與信賴，讓她承擔起更多責任成為副市長，「新竹也從一開始的陌生，成為了我熟悉的家，我的第二故鄉」，這幾年林智堅帶著市府團隊描繪新竹的未來，在完全的信賴與支持下，她也才能放開手腳一展長才，從最初的新竹轉運站、寶山路調撥車道、打通園區周邊道路，到延宕30年的公道三、新竹輕軌的規劃，這些都是她熟悉的領域；不只交通建設，兒童醫院、微笑水岸、新校園運動、藝文高地等等各項重大工程，我也都參與其中，率領各局處，將建設一件件完成。

沈慧虹談及，她曾經問過媽媽：「我會不會變成我討厭的那種人？」媽媽説：「妳不會，妳嘴硬心軟，不會變成妳不喜歡的那種人」；而她想跟媽媽說：「我要選市長了，如果媽媽在天上某個地方看著我，那希望媽媽可以祝福我」，新竹已經成為她的第二故鄉，8年來的基礎，迎來未來的改變，過去她一直努力，未來也會繼續。