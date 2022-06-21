肯德基「廁所沒衛生紙」害他困在馬桶上　聽1句話氣炸暴揍店經理

▲蘇格蘭一間肯德基廁所沒有衛生紙，因此引爆糾紛。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

蘇格蘭51歲居民史考特（Kenneth Scott）帶家人前往肯德基用餐，並且趁著妻兒排隊時，先去上廁所，解放完畢才發現沒有衛生紙，只好窘迫地坐在馬桶上，直到孩子前來解救。他向店經理抱怨此事，對方卻稱「廁所環境令人滿意」，讓他氣得失控揍人，也因此吃上官司，付出720英鎊（約新台幣2.6萬元）的代價。

Metro等外媒報導，史考特受困廁所，直到兒子隔門詢問想吃什麼，才有機會求救。他出來後，走到櫃台想要投訴，卻在原地等了20分鐘，才有人搭理。辯護律師布雷迪（Kevin Brady）補充提到，「廁所門上沒有鎖，自動給皂機也沒有肥皂。他的妻子說，女廁裡面也沒有衛生紙。」

史考特向店經理說明狀況，對方卻堅稱沒有問題，還說「如果你夠聰明的話，你會想出辦法的。」他氣得抓住店經理的脖子，猛揍對方後腦勺，之後遭到逮捕。

此事件發生於4月23日，但本月20日才開庭審理。檢察官史塔克（Jason Stark）表示，被告「認為他受到絕對不光彩的對待，因此一時失態。」但警長庫納（Lindsey Kooner）直言，此舉令人無法理解也不能接受。最後，史考特被裁定必須支付400英鎊賠償金（約新台幣1.5萬）及320英鎊罰款（約新台幣1.1萬）。