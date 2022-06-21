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「侯友宜推居家照護計畫」　卓冠廷：結果急救責任醫院不收確診者

▲▼侯友宜出席2025雙北世界壯年運動會組織委員會第三次委員會議 。（圖／記者李毓康攝）

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

恩恩事件關鍵81分鐘錄音檔21日全曝光，而新北市府強調，當時是依照中央指引，而證據也都移交司法。對此，民進黨市議員參選人卓冠廷指出，新北市長侯友宜強力推行居家照護計畫，不斷強調是獨步全國，4月14日和衛生局長陳潤秋召開記者會，宣布新北居家照護「全面啟動」；但是，新北市推的居家照護，講好聽是輕重症分流，結果發現急救責任醫院竟然是不收確診患者的狀態，導致恩恩送醫無門。

卓冠廷表示，在4月14日當天，新北市長侯友宜和衛生局長陳潤秋召開記者會宣布「居家照護全面啟動」，當天傍晚恩恩病況急轉直下，爸媽找不到衛生局，消防局也找不到衛生局，恩恩等待81分鐘才等到救護車。

卓冠廷說，4月14日當天，晚間7時26分時，南勢分隊救護車回報消防局時說，「大概2歲，目前意識不清，送雙和，請雙和做緊急準備，然後臉色發紫，給予氧氣」。

卓冠廷表示，血氧濃度剩下80%是什麼意思？依照衛生福利部桃園醫院急診部主治醫師陳日昌的說法，正常來說，血氧濃度應高於93%，一旦低於93%就屬異常，低於90%就需以氧氣治療，低於80%恐損害器官功能。

卓冠廷說，依照CDC指引，低於92%就要緊急聯繫衛生局或是119了；而恩恩因為Omicron導致的腦炎影響器官運作，導致血氧降低，又在血氧80%的狀況下延誤就醫81分鐘。

卓冠廷提出2點質疑，為什麼雙和醫院可以整天不收病患？醫院跟衛生局的協調機制為何？他說，在19時09分，南勢分隊回報消防局的電話裡，消防員試圖確認「救護車不是通報今天雙和都不收患者？」

卓冠廷說，雙和醫院作為急救責任醫院，為什麼4月14日可以整天不收Covid-19確診病患？ 是不是衛生局同意雙和當天可以不收病患？消防救護單位有沒有被確實通報？

卓冠廷表示，侯友宜從4月11日開始強力推行居家照護計畫，不斷強調是獨步全國，在4月14日和衛生局長陳潤秋召開記者會，宣布新北居家照護「全面啟動」；但是，新北市推的居家照護，講得很好聽說輕重症分流，結果現在發現，急救責任醫院竟然是不收確診患者的狀態，導致恩恩送醫無門。

卓冠廷說，這應該要請新北市衛生局好好跟新北市民說明，不要再無限跳針說一切依照中央指引，說證據都移交司法，「事實擺在眼前，你們到底還在躲什麼？」

新北衛生局回應如下：

一、所有資料證據，包括錄音檔案在內，都已經送交司法單位。只要偵辦需要，所有人都會接受調查，沒有例外。

二、我們是依照「當時」中央的相關規定執行，也在事情發生後，將當時的處理流程和時序，送交中央，中央的公開答覆是「沒有延誤就醫」。

三、中央疫情指揮中心成立了兩年多來，交付全國地方衛生局須依照中央指引配合執行辦理各項防疫工作，新北市衛生局設置有防疫專線、防疫手機及疾管防疫人員直撥分機號碼等多線電話，提供各防疫單位橫向聯繫管道。

四、4/14當天新北市確診360人、居隔人數高達1萬多人是全國最多，依據當時中央防疫規範，針對確診者及接觸者的處置有諸多繁瑣流程，包括確診者收治、疫調、匡列，接觸者居隔管理、採檢，每一個個案、居隔者都要由衛生局、衛生所人員透過電話反覆聯繋多次，當時衛生局、衛生所每天電話量暴增，每一位同仁都在工作崗位上努力認真協助每一通民眾來電的需求。

五、若進線通報為快篩陽或確診個案，處理同仁都需先在中央法定傳染病系統輸入個資以核對是否為確診或隔離個案，以便後續依傳染病防治法規定進行處理。4/14晚間衛生局同仁接獲消防局來電通報，主動詢問個案狀況得知有出現紫斑症狀，立即連絡雙和醫院調度專責病床安排收治，醫院回覆可收案便立即通知家屬及119送醫。

六、再次呼籲外界、有心政論人士及部份參選人勿過度放大解讀、惡意曲解同仁通話中語氣，抹煞同仁的努力與付出。

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關鍵字：

侯友宜新北市長恩恩事件

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