記者會談恩恩案！2局長神隱、侯友宜僅答2題　這題沒答案直播就喊卡

記者蘇晏男／新北報導

新北市中和2歲童恩恩4月中確診病逝，經恩恩爸向市府追討多日「消失的81分鐘」通報錄音檔，今（21日）終被媒體全數曝光，但內容卻與市府先前說明的有落差。新北市府下午召開防疫記者會，然而與案情有關的消防局及衛生局皆非派首長出席，而針對市長侯友宜而來的種種尖銳問題，侯也僅回應2項，稱尊重新北議會、已進入司法程序，全力配合調查。此外，面對消防局長黃德清及衛生局長陳潤秋是否該下台，更沒有人回答，直卡記者會。

《鏡週刊》21日披露恩恩案「消失的81分鐘」，錄音檔共分11個，為新北市消防局119勤務中心與恩恩媽、衛生所、衛生局、雙和醫院等通聯記錄。音檔內容顯示恩恩媽著急與消防局通報小孩確診病況，希望盡快派遣救護車，接著勤務中心代為聯繫衛生所，但電話那頭回應「現在是下班時間，請於上班時間再來電」，顯見當下無人值班。

勤務中心再打給新北市衛生局也未果，直接致電雙和醫院通報，然而院方回應說民眾要先連絡感控，「不是說確診，媽媽很急，就可以過來」。直到報案後26分鐘，衛生局電話才接通，勤務中心轉達恩恩媽非常心急，且小孩狀況很不好等，衛生局才說要再問問醫院，並稱現在醫院人很多要稍等；令人意外的是，當勤務中心聯絡衛生局要派車時，衛生局還發出笑聲。

新北市府下午召開防疫記者會，恩恩案成媒體關注焦點，然而與會官員不見黃德清及陳潤秋，反由新北消防局副局長陳崇岳、衛生局副局長高淑真、衛生局發言人高詩琪代打上陣，且高淑真說明的部分也是新北兒童疫苗規劃，而非恩恩案。

記者會上媒體詢問約9題恩恩案相關題目，且幾乎是希望由侯友宜回應，包括民進黨要求侯為錯誤的政策負責、衛生局跟消防局為何說謊等，但最終都由陳崇岳與高詩琪輪番回應，而侯僅針對新北市民進黨議會黨團提覆議要他說明恩恩案，以及「侯市長過去曾說重點是責任跟善後，如今發生恩恩事件，是否對相關人員就則，預計會怎麼善後？」進行回應。

前者侯友宜僅說「尊重議會」；後者侯友宜則表示，目前這案已進入司法程序，由公正的司法單位釐清事情真相，只要司法單位有需要，我們就全力配合調查。而當副市長劉和然發言完後，侯友宜又說，因為新北市縣在疫情雖然有舒緩，但確診個案還算是多，所有辛苦的同仁兩年多來，仍然要一步一腳印堅守岡位，全力以赴，守住緩降的疫情。該個案交給司法，就靜待司法調查，現階段是全力守好新北市民健康。

此外，面對媒體最後追問黃德清、陳潤秋是否該下台，現場更沒有任何官員回應，直卡記者會。

▼新北市21日下午召開防疫記者會。（圖／翻攝自直播）