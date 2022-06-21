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前Google執行長：半導體完全依賴台灣　「危害美國國安」

▲▼前Google執行長史密特（Eric Schmidt）。（圖／達志影像／美聯社）

▲前Google執行長史密特（Eric Schmidt）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

美國知名國際關係學者艾利森（Graham Allison）、前Google執行長史密特（Eric Schmidt）20日投書《華爾街日報》，他們指出，「在先進半導體方面完全依賴台灣，讓美國國安置於危險中。」

文章提到，台積電（TSMC）創辦人張忠謀4月表示，拜登政府透過《美國創新法案》，提出500億美元的半導體產業投資計畫，這是「非常昂貴但徒勞無功之舉」，因為在東亞營運半導體工廠的成本，僅美國本土的一半，即使有理想政策，美國公司也不太可能取代台積電在先進晶片的領導地位。

2人認同「美國公司不太可能超越台積電」，但也指出，輝達（Nvidia）、高通（Qualcomm）及蘋果等美國公司幾乎把所有半導體生產外包給台灣，如今台積電生產全球92%先進半導體，而這正是智慧型手機、筆記型電腦及導彈必須零件，如果台灣晶片生產停擺，或者落入中國手中，美國科技業將會遭遇重創。

正如前國防部副部長沃克（Robert Work）所警告，台灣海峽發生衝突，可能也會在晶片方面引爆國安危機，「我們從領先2個世代到落後2個世代，只差了110英里」，而這正是台北到中國大陸的距離。

▲▼台積電。（圖／路透）

▲台積電生產全球92%先進半導體。（圖／路透）

與此同時，中國在半導體產業取得驚人成果，最快可望2025年取代台灣，成為全球最大晶片製造商。1990-2020年，中國建造32座半導體超級工廠，而全球其他地區僅24間，沒有任何一間在美國。中國現在製造全球一半以上的電路板，也就是安裝晶片的必要零件，並且控制半導體供應鏈的關鍵原物料，包括全球70%矽、80%鎢及97%鎵。若北京發展出長期優勢，在基礎科技方面，將達到美國無法匹敵的突破。

雖然華府認知到，必須阻止北京取得晶片市場主宰權，但仍難以避免中國使用主宰太陽能板、電動汽車及電信基礎設施市場的相同策略，奪取半導體市場。即使國會通過500億美元的半導體投資計畫，這筆費用仍只是中國政府支出的1/3。

▲台積電創辦人張忠謀。（圖／路透社）

▲艾利森及史密特認為，應該推動台積電及三星與美國晶片公司合作。圖為台積電創辦人張忠謀。（圖／路透社）

2人直言，在晶片競爭中，美國正瀕臨失敗邊緣，除非政府能夠像是二戰時動員全國，否則中國很快就會主宰半導體市場，以及半導體推動的尖端科技。因此，華府不能只靠著花錢擺脫困境，應該推動以下3項必要政策。

首先，美國應該加大努力，生產較低階半導體。雖然先進半導體是智慧型手機及筆記型電腦的必須品，但僅占全球半導體市場2%，英特爾、格羅方德（GlobalFoundries）等美國公司都很擅長生產較慢速晶片，用於電視到坦克等其他各種產品。政府可以加速發放工廠許可證，向晶片研究、開發及生產投資企業提供稅收抵免，以示支持。

其次，美國應該利用對台灣及南韓政府的政治影響力，說服台積電與三星與美國晶片設計商合作，在美生產先進半導體。台韓都依賴美軍安全承諾，若與高通、輝達等美國公司合資，能夠確保華府更有能力履行安全承諾。在台韓政府推動，以及美國稅賦優惠補貼的推動下，台積電及三星可能也會認為，在美國製造更多晶片，符合自身利益。

第三，美國應該加強研發及生產部門之間的關係，因為大多數科技創新來自兩者互動，《美國創新法案》已經透過刺激研發及生產的投資，在這方面取得進展。

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