拜登考慮「削減中國關稅」救通膨　路透：G7峰會前不會行動

▲美國總統拜登考慮削減對中關稅。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

《路透社》引述消息人士說法報導，美國總統拜登正在考慮，取消中國一系列商品的關稅，以抑制通貨膨脹，但在下周七大工業國組織（G7）峰會之前，不太可能採取任何行動。

前總統川普執政時期，對於價值數千億美元的中國商品課徵懲罰性關稅。3名消息人士透露，總統顧問對此展開研究，卻認為其中許多商品缺乏戰略價值。拜登17日也與白宮官員討論削減關稅的可能選項，包括大幅縮減稅額，但最終行動的規模尚未決定。

其中2位消息人士表示，關鍵幕僚對此議題展開數周的激烈辯論後，拜登傾向在關稅問題上採取迅速行動，迫切希望11月8日期中選舉之前，能夠透過所有方式抑制通膨。

白宮發言人表示，此舉目標是讓關稅政策符合美國經濟及戰略優先任務，捍衛關鍵產業及勞工利益，同時避免「不必要地提高美國人的成本」。一名政府高級官員說，相關議題的討論仍在持續，而且越來越激烈，但這不是「全部保留」或「全部取消」二擇一，而必須具有戰略意義。

前美國貿易官員、現任國會遊說顧問公司負責人切庫塔（Margaret Cekuta）則認為，關稅鬆綁對通膨影響有限，而且還要耗時約8個月才會完全生效，「這在經濟上而言說不通，但能夠協助打擊高通膨帶來的心理影響。」