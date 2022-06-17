　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美中關係50年低點！美駐中大使：積極與北京交涉，促守諾兩岸和平

▲美國駐中大使勃恩斯（Nicholas Burns）。（圖／路透）

中央社

美國駐中大使勃恩斯今天表示，美中關係處於50年來低點，北京行徑是主因。他說，中國曾允諾和平處理兩岸，卻升級對台言論、侵擾台灣周邊領域，美方正積極與北京交涉，敦促中方守諾。

勃恩斯（Nicholas Burns）赴中上任近3個半月，他今天在北京透過視訊方式出席華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）活動，分享到職以來心得，並談論美中關係、台海情勢及其他區域議題。

勃恩斯近日曾形容美中關係「陷入1972年美國前總統尼克森（Richard Nixon）訪中以來的最低谷」，引發不少討論。他今天強調，這是真實陳述，確實反映美中當前關係。

勃恩斯表示，尼克森訪中後的50年，美中經歷1970年代至1980年代初期的「密切來往」時期，美國也致力協助中國融入世界，希望中國成為國際體系一份子。今天的美中關係，是因為北京行徑所造成。

勃恩斯說，中國行徑在區域引發許多關切，例如在印度邊界侵略作為、在南海霸凌菲律賓與越南、在東海與日本的衝突，以及在經濟領域的補貼或不公平競爭行為等。這些作為不僅在美國跨黨派行政、立法部門內造成反作用力，在許多區域國家也是。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）近期相繼在公開演說中關切台海情勢。勃恩斯表示，美國政策沒變，希望兩岸分歧和平解決。

勃恩斯指出，中國升級對台言論，侵擾台灣周邊陸空區域，讓美方備感關切。中國數十年來都允諾會和平解決兩岸分歧，應拿此做為檢驗究責標準，美國正就此積極與中方交涉；他強調，中國沒有理由對台訴諸武力、恫嚇或脅迫。

勃恩斯也透露，布林肯5月26日對中政策演說招來中方不少抱怨。美國駐中使館把致詞內容放上微博、微信，2.5個小時後就遭審查移除，但吸引大量人觀看，3天後再放一次，20分鐘就被下架，「這就是他們（中方）玩的遊戲」。

擔任主持人的布魯金斯研究所資深研究員何瑞恩（Ryan Hass）表示，許多中國官員把美中關係緊張歸咎於美方，認為是美國對中國崛起感到焦慮，因想維持自身霸權而壓制中國。勃恩斯予以駁斥，認為這說法不正確，只是藉口。

勃恩斯說，只要看看美國近幾年作為，就知道這說法不正確。前總統歐巴馬（Barack Obama）時代，美中在氣候變遷、2015年「伊朗核子協議」聯合全面行動方案（JCPOA）上積極合作，雙邊也有不少經濟往來，都不是試圖壓制中國會有的作為。

勃恩斯再次把矛頭轉向中國，指是北京政府近5至10年出現侵略行徑，才改變美中關係，直批中國「在太多地方都太具侵略性」。

至於美中關係未來是否有轉寰餘地，勃恩斯奉勸外界要「實際點」（realistic），期望不要太高。他說，美中關係目前就是這樣，處於競爭架構，會持續好一段時間；中國政府內部分人不喜歡「競爭」一詞，但他認為這個字正確形容美中關係。

但勃恩斯認為，競爭不需要走向對抗，美中能以成熟、不影響區域安全方式競爭，這是雙邊政府責任。美方非常嚴肅看待此事，會透過設立圍欄確保美中不會發生意外衝突，或降低發生機率。

►愛喝手搖飲必買這「杯」！保冰6小時超方便

ET快訊
人妻確診後「性慾增強」！他嚇到發文求救
陳時中確診後首露面！現況曝光
飲料、酒精可代替水！腎臟專科醫「破除迷信」網傻：被騙好多年
波特王前公司道歉！　列7點聲明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美中關係50年低點！美駐中大使：積極與北京交涉，促守諾兩岸和平

隨身風扇插筆電充電整晚突爆炸　疑是「這原因」釀禍

蘇利文重申「美國一中政策不變」　批北京升高台海威脅

癱瘓男「醫學協助自殺」成義大利首例　親友目送他離開

德國總理蕭茲：澤倫斯基將參加6月下旬G7峰會

抄近路爬欄杆「當場被刺穿」！　23歲碩士生破肚慘死

女警獄中遭襲！犯人枕套勒頸「窒息式鎖喉」　恐怖影片曝光

麥當勞與法國當局達成和解　同意支付387億元終結稅務調查

怪人出沒社區！她急鎖門竟聽「空房間」傳打呼聲　嚇壞：我1個人住

桃園雙屍命案　泰籍嫌犯父親稱「兒子將投案」

弟弟一把火帶走8至親　哥哥穿隔離衣靈堂痛哭

孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

竹市輪胎行深夜大火釀8死！ 二兒子跟家人吵架縱火燒全家

逆子無情縱火奪8人命！　長媳胞妹哭：會死刑嗎

塞奶阿金跟爸擠吊床！　秒翻車破大洞摔地板QQ

柯以柔離婚勝訴！首露面泛淚　遭前夫騙學歷：別塑造我愛錢

逆子縱火燒全家！一家三代8人亡　新竹輪胎行大火全紀錄

妻不堪長期遭家暴持刀殺夫　呆坐現場呢喃：忍無可忍...

逆子縱火輪胎行奪8命　樓板燒穿「遺體墜1樓」

美中關係50年低點！美駐中大使：積極與北京交涉，促守諾兩岸和平

隨身風扇插筆電充電整晚突爆炸　疑是「這原因」釀禍

蘇利文重申「美國一中政策不變」　批北京升高台海威脅

癱瘓男「醫學協助自殺」成義大利首例　親友目送他離開

德國總理蕭茲：澤倫斯基將參加6月下旬G7峰會

抄近路爬欄杆「當場被刺穿」！　23歲碩士生破肚慘死

女警獄中遭襲！犯人枕套勒頸「窒息式鎖喉」　恐怖影片曝光

麥當勞與法國當局達成和解　同意支付387億元終結稅務調查

怪人出沒社區！她急鎖門竟聽「空房間」傳打呼聲　嚇壞：我1個人住

桃園雙屍命案　泰籍嫌犯父親稱「兒子將投案」

第四屆CCCE城市盃報名開跑…5都組隊參戰力戰4大系列冠軍

美中關係50年低點！美駐中大使：積極與北京交涉，促守諾兩岸和平

LPL驚見上路狗頭　時隔3211天再度登場...一棒一個無情開殺

銀行開戶別選木頭印章　行員曝2危機：恐被盜領

煮飯加水一隻手搞定！他曝祖傳祕招「不用量杯」　網讚：想阿嬤了

安柏赫德法庭一直哭！兩秒後就變臉　陪審團傻眼：根本鱷魚的眼淚　

徐巧芯遭bryant780417「性羞辱」意淫　網驚見他是死忠支持者

隨身風扇插筆電充電整晚突爆炸　疑是「這原因」釀禍

威金斯才沒被看衰！他年薪9.5億　美名記稱「勇士贏在支票簿」

獨家／華視再出包！「郭彥均變郭彥甫」鬧烏龍

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

國際熱門新聞

營養午餐飄屎味！校長試吃驚覺有異　緊急喊卡

人妻結婚10個月　發現丈夫是女人崩潰

癱瘓男「醫學協助自殺」成義大利首例　親友目送他離開

他剖開大魚驚見「姊夫」笑噴　難怪又大又硬

筆電充隨身扇爆炸　疑一原因釀禍

德國總理：澤倫斯基將參加G7峰會

蘇利文重申美國一中政策不變

不明紙袋占車位！駕駛聞惡臭報警　竟翻出嬰屍

BA.4、BA.5不會只像小感冒　1族群最危險

22歲孕婦「遭前男友斬首」斷頭丟垃圾桶

美對台政策反覆　日學者：蔡英文政府被拆台

錄取率僅3.2％　她申請8間常春藤名校全中

4歲女童公園誤摸劇毒「大豬草」三度灼傷

日本3淫魔醫學生性侵女大生　還錄下3小時性虐煉獄

更多熱門

相關新聞

蘇利文重申美國一中政策不變

蘇利文重申美國一中政策不變

白宮國安顧問蘇利文今天重申美國一中政策不變，根本目標在確保有效嚇阻改變台海現狀的行為。他也批評北京擴大採取威脅台海和平穩定的行徑，美方對此堅決反對。

道瓊重跌逾800點　失守3萬大關

道瓊重跌逾800點　失守3萬大關

女警獄中遭襲！枕套「窒息式鎖喉」影片曝

女警獄中遭襲！枕套「窒息式鎖喉」影片曝

14歲少年炒股3年　本金翻330倍成千萬富翁

14歲少年炒股3年　本金翻330倍成千萬富翁

防疫限制恐削弱免疫系統　童罕見同時染3病毒

防疫限制恐削弱免疫系統　童罕見同時染3病毒

關鍵字：

北美要聞美中關係

讀者迴響

熱門新聞

6歲幼女招魂「找不到路」擲筊10分鐘叫不回

派出所夜間傳槍響！警局高官來督勤

好市多上架夯鞋　網見價錢吐血了

潑汽油拉扯間打火機掉落　陳彥翔作勢嚇父親釀禍

波特王前公司道歉「造成困擾」！　再列7點聲明

陳家長媳胞妹哭癱悲問：會判他死刑嗎？

弟弟燒死8至親　兇嫌哥哥「全套隔離衣」靈堂痛哭

營養午餐飄屎味！校長試吃驚覺有異　緊急喊卡

裝冷氣「危險施工7000元」！他再問一間：免費裝

網紅抽獎拖7個月沒下文！　粉絲怒「被騙的感覺」道歉認了

DJ尪合照蕾菈放閃　「曖昧動作」網一看猜：有喜了！

韓綜再破尺度！床上嬌喘「輕一點」全播出

媳夾菜婆婆秒制止　公公神回一句嗆爆

腎臟專科醫喊「咖啡綠茶都是水」　網傻：被騙好多年

女生月經會傳染？2醫師給答案　揭「經期同步」驚人真相

更多

最夯影音

更多
弟弟一把火帶走8至親　哥哥穿隔離衣靈堂痛哭

弟弟一把火帶走8至親　哥哥穿隔離衣靈堂痛哭
孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

竹市輪胎行深夜大火釀8死！ 二兒子跟家人吵架縱火燒全家

竹市輪胎行深夜大火釀8死！ 二兒子跟家人吵架縱火燒全家

逆子無情縱火奪8人命！　長媳胞妹哭：會死刑嗎

逆子無情縱火奪8人命！　長媳胞妹哭：會死刑嗎

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面