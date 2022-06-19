嘉義市青年創業實戰主題市集　第三周六、日開賣

▲嘉市首創青年創業實戰市集 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府推動青年創業，推出「開嘉！Open Possible Market主題市集活動」，18在嘉義文化創意園區盛大開幕。黃敏惠市長一同與多位貴賓參觀市集，沿途店家也熱情與市長招呼，氣氛歡喜又熱鬧。天氣炎熱，遊客逛市集的興致不減，店家紛紛使出渾身解數，將自己的特色展現出來，特色美食、文創商品，就在開嘉！

黃敏惠表示，面對疫情的衝擊，振興經濟是首要的目標，青年團隊的創新活力絕對是城市永續發展的基礎，去年嘉義市主辦「2021台灣設計展」吸引大批民眾參觀造成轟動後，再次見證以設計力帶動經濟力讓產業升級，是嘉義市未來要走而且是正確的路。「開嘉！Open Possible Market青年創業實戰主題市集」，突破實體創業基地的迷思，為青年朋友打開了所有可能性，將實戰市集的舞台搭建起來，用市集平台匯集全台各地知名成功的品牌名攤，同時精選了8組在地「嘉義隊」，在這裡、在這更高層級的舞台，透過參加民眾的試煉、全台成功攤位創意的碰撞，激發出新的創意火花。

黃敏惠不忘提醒大家，「開嘉！Open Possible Market主題市集」，於每個月第三周的禮拜六、日辦理，為嘉義市的優質青創團隊注入全新的視野。此外，市集時間到晚上八點結束，開嘉！Open Possible Market，嘉義市夜經濟新亮點，歡迎大家一起來！相關資訊請上嘉義市政府官方網站(https://economic.chiayi.gov.tw)查詢。

嘉義市政府建設處長田長沛表示，今年嘉義市針對舊城區經濟再造，提出了三項全新計畫：「新二通文創街區產業創新計畫」由「島內散步」梳理新二通區域文化脈絡，建構以文化體驗的經濟專區、「特色店家店面改造計畫」邀請成功打造台中綠光計劃的「范特喜」來協助店家，改造專屬嘉義市二通文化的場域、「青年創業」除了青年創業補助計畫外，另外推出這場青年創業實戰主題市集。