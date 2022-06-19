嘉義市教保員甄選　89人到考錄取19人

▲嘉義市教保員甄選 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義市111學年度公立幼兒園契約進用教保員聯合甄選初試（筆試）18日於宣信國小舉行，報名參加之應考人共98人，89人到考，預定錄取19人，競爭激烈。嘉義市教育處林立生處長在宣信國小黃金木校長陪同下巡視考場，關心考生考試狀況，同時也感謝監考老師及試務工作人員犧牲假期協助試務工作，讓今年契約進用教保員甄選試務工作得以順利進行。

甄選會召集人陳淑慧副市長表示，為了給本市孩子最好的教育品質，本市111學年度將補足公立幼兒園所需教保服務人員人力，招攬更多的優秀人才，為教學現場挹注新活力。市府上次辦理公立幼兒園契約進用教保員聯合甄選是在105學年度，近5年來已增25班，所以今年辦理幼兒園契約進用教保員聯合甄選，就是體現黃市長施政核心「孩子第一，教育優先」的理念。期待更多對教育懷有熱忱的教保服務人員，一同為嘉義市孩子的未來努力。

林立生表示，今年幼兒園契約進用教保員甄選依簡章將錄取19名正式契約進用教保員，初試錄取名額以甄選名額之3倍錄取參與複試。初試錄取名單將於6月19日（星期日）下午6時公告於111學年度公立幼兒園專任教師暨契約進用教保員聯合甄選報名系統（https://examkd.cy.edu.tw/），甄選單位不另寄初試成績通知單。

教育處再次提醒考生，複試報名在6月22日下午1時至5時於嘉義市垂楊國小辦理，現場並進行資格審查；複試於6月25日上午9時起於嘉義市垂楊國小舉行。