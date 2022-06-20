嘉義市定調確診遺體處理費用　火化、骨灰處理費免收

▲▼ 嘉義市減輕染疫亡者家屬負擔，免收火化骨灰處理費5200元 遺體處理費建議45000元 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市因應新冠肺炎確診亡者遺體處理流程及收費問題，為了減輕家屬負擔，20日宣布亡者火化費、骨灰處理費總計5200元，凡設籍嘉義市者全部免收，市府也正採購視窗型屍袋免費提供使用，讓家屬可見到亡者最後一面。

市府表示，新冠肺炎確診亡者在嘉義市火化場處理喪葬事宜，設籍嘉義市者，家屬原應負擔火化費4000元、骨灰處理費1200元，市府為減輕染疫亡者家屬負擔決定全數免收。至於非嘉義市籍的亡者火化費及骨灰處理費，仍依火化場收費標準收費。

市府指出，免收火化費及骨灰處理費總計5200元，將追溯已往生染疫並火化者，市府將處理後續退費作業。

嘉義市殯葬管理所近期每天接獲新冠肺炎確診亡者遺體送抵，依中央指引大多儘速火化，殯葬禮儀業者提供接體車、接體員、防護裝備、二層屍袋、棺木、火化費、骨灰罐內膽、清潔消毒等服務，中南部各縣市收取遺體處理費大多在4萬5000元至5萬5000元間，親友無法好好送別而留下遺憾，哀傷悲慟之際，傳出部分家屬與殯葬禮儀業者因處理費引發不同看法。

嘉義市政府近日與市葬儀商業同業公會積極研商後，為提供一定殯葬服務品質，建議遺體處理統一收費標準為4萬5000元，將請殯葬禮儀業者配合辦理。另依據殯葬管理條例第49條規定，殯葬服務業就其提供之商品或服務，應與消費者訂定書面契約。

此外，亡者遺體裝入屍袋從醫院送到火化場火化過程，為改善家屬無法見亡者最後一面的遺憾，嘉義市政府已積極採購「視窗型屍袋」，即遺體臉部部位採用半透明材質之屍袋，提供家屬瞻仰遺容需求，採購屍袋到貨將立即配發供嘉義市籍亡者免費使用。