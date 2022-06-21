獨／男獨攀合歡北峰跌傷「溪谷受困2夜」　跑山獸2小時神奇尋獲

▲羅培德（右）順利找到受困合歡北峰的山友。（圖／羅勃依婉提供）

記者高堂堯／南投報導

北部石姓山友日前前往合歡北峰獨攀，不料就此失聯，捷克籍登山搜救達人「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）獲家屬之託，今天清晨出發搜尋，只花了2個小時就在溪谷發現摔傷受困的石男，所幸意識清楚，後經空勤直升機吊掛送往花蓮就醫，終於脫離險境，成功救回一命，讓羅培德直呼：「太開心了！」

位於花投交界的合歡北峰海拔3422公尺，於百岳排名第32，亦為合歡群峰之首；南投縣消防局指出，該名石姓山友年約50餘歲、來自新竹，19日獨赴合歡北峰登山後失蹤，家屬緊急向花蓮縣消防局報案，南投消防局於20日晚間6時25分獲轉報，也立即由仁愛消防分隊出動3員協助花蓮方面進行搜救。

▲石姓山友因跌傷而受困合歡北峰溪谷。（圖／羅勃依婉提供）

「跑山獸」太太羅勃依婉表示，石男家屬隨即也聯繫上羅培德，請求協助搜救，羅培德經漏夜規劃路線和整理裝備，今天清晨6時許即出發救援，憑藉著豐富山搜經驗和優異身手，在8時許就於一處溪谷找到受困的石男。

▲▼羅培德發現受困山友後，先予以固定和保暖。（圖／羅勃依婉提供）

羅勃依婉轉述，石男告訴羅培德，因先前有多次摔跌，導致身體多處疼痛，雖經檢傷無明顯外傷，但身體虛弱、無法再行走；羅培德先將石的身體加以穩定，並換上乾的褲子，並用露宿袋和保暖毯包裹防止失溫，再走到有訊號的地方，發送inReach衛星，通知消防救難隊前往支援，最後讓石男順利搭上空勤直升機、送往花蓮地區醫院急診。

▲石男受困2夜的合歡北峰溪谷，地形陡峭。（圖／羅勃依婉提供）

羅培德透過羅勃依婉指出，石男已在那麼高的山區獨自等待2晚，加上氣象預報明天又是雨天，如果再受困一晚的後果不堪設想，自己能及時發現並將他救下山，感到非常開心。