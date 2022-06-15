跑山獸妻「挨告纏訟4年」！他揭越野賽選手猝死始末：要對自己負責

▲ 捷克「跑山獸」羅培德。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

一名男子2018年參加山徑越野賽時不幸猝死，家屬提告主辦活動的廠商並求償435萬多元。知名登山網紅「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）自曝，他們就是該事件的主辦方，而被告正是他的太太羅勃依婉，雖然二審已經判決免責，但他們這4年來也承受了不少壓力，呼籲登山者要了解自身狀況，並對自己的安全負責。

羅培德14日晚間在臉書「Beast Runners 跑山獸」發文表示，他的太太被告上法庭並與對方纏訟4年，起訴理由是造成一位參賽者死亡，當時這名參賽者參加的是25公里組的山徑越野賽，不料比賽開始後，他就在賽道上遭遇困難，身體不適。羅培德得知狀況後立刻前往通報地點，但花了20分鐘才抵達，抵達時對方已無意識心跳，送醫後宣告不治。

羅培德指出，他們事後與當事人家屬協商才得知，當事人有心臟相關病史，但跑者在參賽前必須簽屬免責聲明並了解賽事困難程度，且有心臟相關疾病也不得參賽，最終雙方因協商破局鬧上法院，4年內經歷了3次刑事法庭以及2次民事法庭判決，刑事部份最終未起訴，民事訴訟妻子一審被判無罪，家屬上訴後，二審亦被駁回。

▲跑山獸太太羅勃依婉（左）過去也曾參與山搜。（圖／記者高堂堯翻攝）

羅培德感嘆，他們這4年來必須面對案件伴隨而來的許多費心與勞力，女兒也在這樣的4年中成長，但他們從未懷疑對方的死亡是否與他們有關，「如果像這樣責任相對容易釐清的案例主辦方都被判有罪，賽事組織者該如何保護自己？我們完全理解與同理當事人的太太與女兒，但是當我們在事件一開始提出一些協助，家屬拒絕了我們的提議，要我們付出代價，因為他們認為是我們的錯。」

羅培德強調，熱愛山徑活動的民眾應該要從這件事學習到，「你仍要為自己的安全負責，即使是在有組織的活動中」、「在山中的救援抵達非常困難且耗時，你要盡可能做好準備照顧自己」、「受傷、死亡的保險理賠會被排除，如果當事人患有條款記載的相關疾病、病史，如心臟病、糖尿病、熱衰竭、中暑、高山症、癲癇、脫水…是的，包括高山症」。

他提醒「較認真的運動員」，即使沒有感覺任何心臟不適，仍很建議接受心臟超音波檢查，「我自己做過2次檢查，以確認自己適合在山裡高強度活動。我父親和哥哥動過心臟手術，而我最要好的朋友死於心臟衰竭，因此我要提醒大家別躲避這樣的問題或是對問題視而不見。」並說，「為自己和家人負責，做任何事甚至在私領域生活中都是如此」。

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