獨／跑山獸熱愛山林卻陷4年纏訟　台籍妻子：盼他別對台灣人失望

▲捷克「跑山獸」羅培德主辦越野路跑活動，遭猝逝參賽者家屬提告求償。（圖／羅勃依婉提供）

記者高堂堯／南投報導

捷克籍登山達人「跑山獸」羅培德，4年前於新北市三峽山區舉辦高強度的越野賽跑時，參賽者吳姓男子不幸猝逝，吳男家屬一狀告上法院；「跑山獸」太太羅勃依婉透露，吳男其實是認識多年的登山界好友、也是過去主辦活動賽事的資深志工，未料他卻隱瞞嚴重心臟病史報名參加，家屬從最初和解談判開出的170萬飆漲至提告後的600萬，讓他們飽受4年的訴訟煎熬、也不敢廣辦越野賽事。

羅勃依婉告訴《ETtoday東森新媒體》記者，吳姓友人事發當時年約40幾歲，為人相當熱心和善，在登山圈子裡廣結善緣，過去跑山獸公司舉辦越野競賽時，就常擔任補給站組長等職務、協助賽事順利舉行，雙方交情深厚。

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不過吳男雖然常參加戶外活動，但身材卻相當壯碩肥胖，體重達100公斤；跑山獸公司於2018年5月在新北三峽舉辦越野路跑活動時，平時只擔任志工的吳男突然表達想報名挑戰之意；羅勃依婉回想，舉辦地點屬中級山、路線崎嶇陡峭，甚至需要攀岩，強度相當高，擔心吳男身體狀況不堪負荷，曾經試圖勸退，不過吳男似乎認為被輕視，仍執意參賽，最後發生不幸、令他們相當遺憾難過。

▲▼跑山獸夫婦近年日熱心參與山搜救援，更熱愛台灣山林，常帶孩子們登山親近大自然。（圖／羅勃依婉提供）

羅勃依婉表示，事後才知道吳男有心臟病史、心臟裝有3根支架，並不適合參加高強度賽事，但仍立即發起山友募款、一起包了25萬元的白包，在告別式親手交付家屬、表示哀悼，未料家屬當場即不斷指責他們有嚴重疏失、害吳男往送一命。

羅勃依婉說，首次談和解時，對方開出喪葬費和納骨塔塔位約70萬元，也希望他們幫家屬向保險公司爭取旅遊平安險理賠100萬元，但死亡證明書就載明疾病死亡，意外險無法理賠；由於吳男有一名國小尚未畢業的獨生女，他們提議每年為吳男舉辦紀念賽，提撥固定比例的收入做為遺孀母女的生活和教育基金，但不為吳男家屬接受，和解破局。

吳男家屬爾後陸續向法院提告刑法業務過失致死、民事求償，金額一開始高達600萬元，後來降為435萬餘元，雙方纏訟超過4年；羅勃依婉表示，夫婦倆為打官司長期南來北往、疲於奔命，原本一年可主辦3至4場賽事，因擔心類似狀況再發生、面臨高額求償，加上近2年疫情嚴重，一年縮水到1場，且限縮在中部地區，公司營收也大受影響。

羅勃依婉無奈表示，羅培德因熱愛台灣才選擇在台灣定居、推廣台灣山林之美和登山安全，卻也因此在台灣遭遇如此磨人的官司，近年把心力放在平台經營和山搜救援才能釋懷，今天都還在仁愛鄉山區搜尋失蹤者，她也為夫婿感到心疼，「希望他不要對台灣人感到失望」。

刑事已獲不起訴，對方所提民事訴訟也被駁回，羅勃依婉說失去吳男這位好友已感不捨，更從來無意傷害吳男家屬，如果對方仍選擇上訴，只能尊重其權利並勇敢面對。