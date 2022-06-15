　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／跑山獸熱愛山林卻陷4年纏訟　台籍妻子：盼他別對台灣人失望

▲捷克「跑山獸」羅培德主辦越野路跑活動，遭猝逝參賽者家屬提告求償。（圖／羅勃依婉提供）

▲捷克「跑山獸」羅培德主辦越野路跑活動，遭猝逝參賽者家屬提告求償。（圖／羅勃依婉提供）

記者高堂堯／南投報導

捷克籍登山達人「跑山獸」羅培德，4年前於新北市三峽山區舉辦高強度的越野賽跑時，參賽者吳姓男子不幸猝逝，吳男家屬一狀告上法院；「跑山獸」太太羅勃依婉透露，吳男其實是認識多年的登山界好友、也是過去主辦活動賽事的資深志工，未料他卻隱瞞嚴重心臟病史報名參加，家屬從最初和解談判開出的170萬飆漲至提告後的600萬，讓他們飽受4年的訴訟煎熬、也不敢廣辦越野賽事。

羅勃依婉告訴《ETtoday東森新媒體》記者，吳姓友人事發當時年約40幾歲，為人相當熱心和善，在登山圈子裡廣結善緣，過去跑山獸公司舉辦越野競賽時，就常擔任補給站組長等職務、協助賽事順利舉行，雙方交情深厚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過吳男雖然常參加戶外活動，但身材卻相當壯碩肥胖，體重達100公斤；跑山獸公司於2018年5月在新北三峽舉辦越野路跑活動時，平時只擔任志工的吳男突然表達想報名挑戰之意；羅勃依婉回想，舉辦地點屬中級山、路線崎嶇陡峭，甚至需要攀岩，強度相當高，擔心吳男身體狀況不堪負荷，曾經試圖勸退，不過吳男似乎認為被輕視，仍執意參賽，最後發生不幸、令他們相當遺憾難過。

▲▼跑山獸夫婦近年日熱心參與山搜救援，更熱愛台灣山林，常帶孩子們登山親近大自然。（圖／羅勃依婉提供）

▲▼跑山獸夫婦近年日熱心參與山搜救援，更熱愛台灣山林，常帶孩子們登山親近大自然。（圖／羅勃依婉提供）

▲跑山獸太太羅勃依婉首度參與山搜。（圖／記者高堂堯翻攝）

羅勃依婉表示，事後才知道吳男有心臟病史、心臟裝有3根支架，並不適合參加高強度賽事，但仍立即發起山友募款、一起包了25萬元的白包，在告別式親手交付家屬、表示哀悼，未料家屬當場即不斷指責他們有嚴重疏失、害吳男往送一命。

羅勃依婉說，首次談和解時，對方開出喪葬費和納骨塔塔位約70萬元，也希望他們幫家屬向保險公司爭取旅遊平安險理賠100萬元，但死亡證明書就載明疾病死亡，意外險無法理賠；由於吳男有一名國小尚未畢業的獨生女，他們提議每年為吳男舉辦紀念賽，提撥固定比例的收入做為遺孀母女的生活和教育基金，但不為吳男家屬接受，和解破局。

吳男家屬爾後陸續向法院提告刑法業務過失致死、民事求償，金額一開始高達600萬元，後來降為435萬餘元，雙方纏訟超過4年；羅勃依婉表示，夫婦倆為打官司長期南來北往、疲於奔命，原本一年可主辦3至4場賽事，因擔心類似狀況再發生、面臨高額求償，加上近2年疫情嚴重，一年縮水到1場，且限縮在中部地區，公司營收也大受影響。

羅勃依婉無奈表示，羅培德因熱愛台灣才選擇在台灣定居、推廣台灣山林之美和登山安全，卻也因此在台灣遭遇如此磨人的官司，近年把心力放在平台經營和山搜救援才能釋懷，今天都還在仁愛鄉山區搜尋失蹤者，她也為夫婿感到心疼，「希望他不要對台灣人感到失望」。

刑事已獲不起訴，對方所提民事訴訟也被駁回，羅勃依婉說失去吳男這位好友已感不捨，更從來無意傷害吳男家屬，如果對方仍選擇上訴，只能尊重其權利並勇敢面對。

►「4D氣墊面膜」一用上癮！保濕、美白、緊緻效能爆高

ET快訊
快訊／北市議員潘懷宗詐助理費333萬　一審判2年緩刑5年
黑心快篩賺暴利　羅一鈞坦承：EUA審查「防君子不防小人」
入境3+4上路　後4天開放申請更換地點
逆轉！保七警命案　妻一刀捅死他
快訊／學生制服取消繡名字！　下學年開始
快訊／BA.4、BA.5再增26例　分別從10國家入境
快訊／首例青少年MIS-C　13歲男染疫1個月後「連燒4天」
快訊／死亡+143！　30多歲男發病到死亡僅4天
快訊／今本土+68939例「2縣市破萬」　各縣市確診曝
快訊／143人死　本土+68939「再攔截26例BA.4、B
LIVE／本土確診將破300萬例　指揮中心最新說明
陳隨意22歲校花女兒畢業照曝光！　網讚：像TWICE定延

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

3+4自主防疫若徹夜未歸　指揮中心：由防疫旅館通報「最高罰15萬」

大鑫進口富樂快篩C線消失　羅一鈞坦承：EUA審查「防君子不防小人」

羅一鈞獨撐記者會「不代表其他人陽性」　莊人祥、王必勝症狀好轉！

學者估376人染疫死亡未通報　羅一鈞：可能是研判中待審個案

3+4首日估4500人入境　羅一鈞：後4天開放申請更換地點「限1次」

疫情風險高「旅遊不便險」陸續停售　出國團費可能增加！

BA.4、BA.5累計31例！指揮中心祭應變作為：考慮幫2類人打第四劑

快訊／9月起取消學生制服繡名字　青民協籲由學生自主決定

快訊／中重症+392「5兒少重症」　MIS-C增3例、又增2歲童腦炎

快訊／BA.4、BA.5再增26例！　分別自「美、英、韓」等10國入境

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

直播主控愛心餐帳目不清　牛肉麵店老闆痛心怒提告

重新橋「區間測速」更安全？　騎士打臉實測：跟不上車流

可怕長脖鳥貼窗偷窺！　照鏡子嚇歪屋內人XD

老師遠距上課抽考問題　學生答題Lag斷線超無言

比特犬疑遭下藥吐血！　飼主怒開6萬懸賞金抓兇手

3+4自主防疫若徹夜未歸　指揮中心：由防疫旅館通報「最高罰15萬」

大鑫進口富樂快篩C線消失　羅一鈞坦承：EUA審查「防君子不防小人」

羅一鈞獨撐記者會「不代表其他人陽性」　莊人祥、王必勝症狀好轉！

學者估376人染疫死亡未通報　羅一鈞：可能是研判中待審個案

3+4首日估4500人入境　羅一鈞：後4天開放申請更換地點「限1次」

疫情風險高「旅遊不便險」陸續停售　出國團費可能增加！

BA.4、BA.5累計31例！指揮中心祭應變作為：考慮幫2類人打第四劑

快訊／9月起取消學生制服繡名字　青民協籲由學生自主決定

快訊／中重症+392「5兒少重症」　MIS-C增3例、又增2歲童腦炎

快訊／BA.4、BA.5再增26例！　分別自「美、英、韓」等10國入境

3+4自主防疫若徹夜未歸　指揮中心：由防疫旅館通報「最高罰15萬」

徐若瑄宣佈重啟演唱會！　「最新開唱日曝光」：都是最好的安排

快訊／高雄愛河驚見浮屍！　男載浮載沉漂河面...身分待查

新台幣發行73週年　曾印製唯一限量「50元塑膠鈔券」

長榮航空打造「綠色馬拉松」　孫嘉明：朝2050淨零碳排努力

快訊／北市議員潘懷宗詐助理費333萬　一審判2年緩刑5年

長者車禍肇事死亡率近3成　屏東警社區宣導護老交通

大鑫進口富樂快篩C線消失　羅一鈞坦承：EUA審查「防君子不防小人」

《肯拼兄妹》搶魚初體驗 TRASH反差魅力圈粉李佳穎

竹市開放第一類醫療人員施打第4劑　長者接種可獲禮券快篩劑

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！醫秒回：招式很多喔…

生活熱門新聞

砸壞魯夫模型　老公考海賊王10題：答對就原諒妳

BA.4、BA.5讓群體免疫失效　醫曝原因

女大生「穿太清涼」！警假盤查真搭訕　私訊截圖曝

康復卻不敢內用！一票苦主嘆「1場所更容易確診

老婆挖10年前MP4　見「前女友私密照」人夫挫爆

醫示警：BA.4、BA.5已經進入社區

「日本大學迎新」震撼台大生：都這麼淫亂嗎？

快訊／今增143人死亡！本土+68939

同事臨時休1週！單身妹被逼銷假上班氣炸

「長一條尾巴」移動快！鋒面幾乎觸陸　開始下雨了

冷凍水餃哪牌最強？網友一面倒推「這家」

台大醫開刀4人3確診只1人通報：群體免疫不遠了

台首大申請入學「分發率0％」寫紀錄

四叉貓正職是什麼？　本人鬆口了

更多熱門

相關新聞

跑山獸妻挨告纏訟4年！他揭參賽選手猝死始末

跑山獸妻挨告纏訟4年！他揭參賽選手猝死始末

一名男子2018年參加山徑越野賽時不幸猝死，家屬提告主辦活動的廠商並求償435萬多元。知名登山網紅「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）自曝，他們就是該事件的主辦方，而被告正是他的太太羅勃依婉，雖然歷經3次刑事法庭及2次民事法庭都是被判免責，但他們這4年來也承受了不少壓力，呼籲登山者要了解自身狀況，並對自己的安全負責。

研究：男性晨間勃起　較不易死於心臟病

研究：男性晨間勃起　較不易死於心臟病

獨／網紅猝死王牌經紀人豪宅　相驗驚見頸部有勒痕

獨／網紅猝死王牌經紀人豪宅　相驗驚見頸部有勒痕

即／酒駕妨害公務被帶回　男猝死分局警車上

即／酒駕妨害公務被帶回　男猝死分局警車上

Defender 130預接單價460萬起

Defender 130預接單價460萬起

關鍵字：

跑山獸羅培德越野路跑猝死業務過失致死心臟病

讀者迴響

熱門新聞

女大生下體塞「這顆」痛到凍未條　醫嚇：臭爆

綜藝巨星積欠6億債務　不幸癌逝還欠一半沒還

砸壞魯夫模型　老公考海賊王10題：答對就原諒妳

BTS宣布「暫時中斷團體活動」

即／花蓮軒轅派出所1警開槍自轟

BA.4、BA.5讓群體免疫失效　醫曝原因

盤查女大生「為何穿那麼清涼」　無聊警下場慘了

本本認「與洛克交往過」！　揭分手原因：還有債務糾紛

汪建民躲債失聯「憔悴探視失智母」！

女大生「穿太清涼」！警假盤查真搭訕　私訊截圖曝

康復卻不敢內用！一票苦主嘆「1場所更容易確診

吸金24億落跑　千禧集團執行長下場曝

女嬰沒繫安全帶　離奇滾地被媽輾死

老婆挖10年前MP4　見「前女友私密照」人夫挫爆

醫示警：BA.4、BA.5已經進入社區

更多

最夯影音

更多
奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話
想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面