合歡西峰3登山客迷路受困　警消冒雨低溫漏夜入山順利尋獲

▲3名登山客攀合歡山迷路消防局等單位搜救。（圖／南投消防局提供）

記者白珈陽、唐詠絮／南投報導

4名年輕人(2男2女)利用5/1連續假期假，由小風口登山口入山登西合歡山，其中有3人在攔沙壩水源地附近迷路，南投消防局昨(1)日晚間據報後，由仁愛消防分隊與太魯閣國家公園管理處、保7總隊組成山難搜救隊前往救援，今日凌晨2點多找到3人，清晨5點順利帶返回華崗部落。

南投縣消防局指出，這2天勞動節連假期間，合歡山湧入許多上山賞花的遊客，但昨日剛好遇到東北風影響，天候不佳，高山地區也連日下雨，這2男2女計畫從合歡山小風口進入預計攀登北峰及西峰。

消防局於5/1日夜間20：28據報，1名郭小姐稱一行3人於早上8時許由小風口登山口入山登西合歡山，目前於西合歡山步道攔沙壩水源地附近迷路，請消防救護人員協助引導下山。另一人已先行下山。

消防局接獲報案後立即通報所轄第二大隊動員山難搜救人員組成山難搜救隊前往救援，並成立前進指揮所，由第二大隊部大隊長擔任指揮官，出動4名消防4名消防人員、保七九大1名、太管處1名，由分隊長帶班前往搜尋。

一行6人搜救人員於凌晨02：45傳回好消息，找到迷路的3名登山客，3人均生命徵象穩定，於05：47帶領3人平安順利抵達華崗圓環，並感謝相關單位協助。