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山友高山症求援！警消徹夜搜救　直升機吊掛下山送醫

▲▼空勤直升機出動執行救援任務。（圖／記者王兆麒翻攝資料影片，下同）

▲▼空勤直升機出動執行救援任務。（圖／記者王兆麒翻攝資料影片，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

一行23人登山隊伍，6日由東埔登山口進入，預計13日由玉里林道出，其中一名女性隊員12日於太平谷營地附近疑似發生高山症狀，無法行走。花蓮消防局聯繫相關單位組成搜救小組前往救援並協調空勤總隊支援，13日清晨終以直升機將女子吊掛下山送醫。

花蓮縣消防局12日下午2點接獲海巡署轉報，一行登山隊伍共23人，預計4/6由東埔登山口進入，4/13由玉里林道出，其中一名女性隊員於太平谷營地附近林道疑似突然發生高山症狀，雖然意識清楚，但無法行走，請求消防局派員協助救援。

▲▼空勤直升機出動執行救援任務。（圖／記者王兆麒翻攝資料影片，下同）

消防局獲通報後立即集結搜救人員並連繫空勤總隊，並以花蓮縣消防局、山域機能型義消、花蓮林務局玉里工作站、卓溪鄉登山協會共7人組成先遣搜救人員於玉里分隊集結清點裝備後，攻山救援，空勤總隊直升機也隨後出發。

當日步行搜救人員跋山涉水不斷向目標前進，空中搜救人員因夜幕低垂及雲層太厚以無法執行搜救，直至13日天候稍好轉，在清晨約6時許，空勤總隊直升機再度起飛前往太平谷營地，順利將患者吊掛下山。

消防局表示，魏姓女子年約56歲，經初步評估後，搜救人員立即給予救護處置，並順利將傷患吊掛並後送至台東豐年機場，由救護車送往台東馬偕醫院接受治療。

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