基隆+589！6歲以下增31人確診　專責病床空床率50.6%

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心21日公布國內本土病例新增5萬6339例，基隆新增589例，外縣市通報106例，占18％。市長林右昌表示，在這589例中，女性312人、男性277人；若以年齡別區分，以25-34歲最多，有140人占23.77%，35-44歲次之，有99人占16.81%；至於75歲以上的長者有26人、65-74歲有38人、6歲以下有31人。

林右昌指出，本市居家隔離人數共計313人；本市COVID-19專責病房總計有237床，目前已收治117人、空床120床，空床率50.6%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症54名、中症16名、輕症26名；部立基隆醫院，重症0名、中症3名、輕症16名；三總基隆分院，中症2名；礦工醫院，無收治。

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林右昌表示，本市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估10萬9088人，利用快速通道的有3萬1023人，有5萬4873人完成健康條件審核，符合資格已派案4萬2123人，條件不符合則有1萬3298人。

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