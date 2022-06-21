多縣市遠距教學到暑假　羅一鈞：尊重「高原期」地方政府因地制宜　

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

本土疫情有下降趨勢，但中南部仍處高原期，部分縣市也宣布改採遠距線上教學到暑假。不過，有學生抗議返校實體期末考，認為學校防疫做半套，並連署各校向市府陳情，呼籲市府跟學校應取消實體考試。對此，指揮中心表示，因地制宜，會尊重教育單位及地方政府安排。

台中一中日前有學生連署各校向市府陳情，抗議返校實體期末考，認為學校防疫做半套，發起人紀同學更出面召開記者會遞交陳情書給教育局，並公布目前已有2.9萬份學生同意，呼籲市府跟學校應取消實體考試。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（21）日則在疫情記者會上說明，可以認同地方政府在安排學生實體或線上課程的考量，一方面考慮當地疫情狀況，若有些縣市已脫離高原期，穩定下降，對於學生的上課規定也會放鬆一些。

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羅一鈞解釋，但有些地區仍處於疫情高原，或正在脫離，為了降低學生可能的染疫風險，會選擇線上為主，因此因地制宜，會尊重教育單位及地方政府安排。

時代力量今日帶連署發起人紀同學出面，透露從18日發起連署到20日早上11點，收到包含台中女中、興大附中總計38所高中跟14所國中同學加入，約2.9萬人同意取消考試，認為現在學校要同學返校，容易造成防疫破口，呼籲校方應該要尊重傾聽學生意見，並且認為市府跟學校應該要統一是否舉行實體，另外外界質疑是想「躲掉考試」，學生代表認為，不能代表全數人回應，但確實有人是擔心疫情。

台中市教育局由科長出面接受陳情書，表示會帶回局裡討論。教育局說明，各校情形不一，不會統一規定方式，仍採授權學校用多元方式舉行，會督導學校做好防疫措施，並兼顧學生考試及學習權益下進行相關事宜。