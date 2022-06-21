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快訊／增115死！本土+56339　另增65例境外移入

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（21）日新增5萬6339例本土個案，另增65例境外移入。確診個案中另增209例中重症、115例死亡。今日無縣市破萬例，通報個案最多的縣市為台中8341例，其次為高雄8048例，新北也增6878例位居第三。

▲▼中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

今日新增56,339例本土病例，27,197例男性，29,123例女性，19例調查中；年齡介於未滿5歲至90歲以上；個案分布為臺中市(8,341例)，高雄市(8,048例)，新北市(6,878例)，臺南市(5,527例)，彰化縣(4,625例)，桃園市(3,853例)，臺北市(3,550例)，屏東縣(2,951例)，雲林縣(1,821例)，南投縣(1,462例)，苗栗縣(1,438例)，嘉義縣(1,417例)，新竹縣(1,051例)，新竹市(945例)，嘉義市(943例)，宜蘭縣(918例)，花蓮縣(789例)，臺東縣(712例)，基隆市(589例)，澎湖縣(298例)，金門縣(156例)，連江縣(27例)。

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▲▼6/21新增病例。（圖／指揮中心提供）

▲6/21新增病例。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增115例本土病例死亡個案，為69例男性，46例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、107例具慢性病史、72例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月12日至6月18日，死亡日期介於5月22日至6月18日。

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