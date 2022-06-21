快訊／增115死！本土+56339　另增65例境外移入

國際變異株再出現BA.4及BA.5，外界相當擔憂變種病毒的侵襲，因此指揮中心也公布境外的定序。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前攔截到的個案都屬於無症狀或輕症，感染BA.4及BA.5的重症比例並沒有增加，甚至有些研究看起來可能比先前的變異株再更輕微，請大家不用過度擔憂。