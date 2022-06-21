機車從右側超車被開單！他傻眼「那要怎麼騎？」　網一看吵翻了

▲原PO透露女兒騎車出門被開單。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

記者朱祖儀／綜合報導

在台灣騎機車出門的人非常多，但你知道有些習慣的騎法是違規的嗎？一名網友透露，女兒最近騎車出門被開了一張罰單，但他看開單原因卻無法理解，認為女兒已經很守規矩了，質疑這樣開罰是不是太吹毛求疵了。不少人看到後紛紛解釋其中原因，並說「這就是交通法規」。

原PO在臉書「爆廢公社公開版」發文表示，女兒日前騎車出門，結果被開了一張「在前行車之右側超車」的罰單，但他覺得相當不合理，認為女兒的騎車方式已經很守規矩了，不懂為何還要被開單，難道「要騎左側跨越雙白線，或者被內側汽車追撞？」因此想PO文詢問，究竟要如何騎車才是對的。

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▲原PO認為開罰理由不合理。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

文章曝光後掀起兩派論戰，有人表示「右側超車真的不是很好，也是違法，不過左側超車，一般機車跟有些道路很難超啊！就是個爛法規」、「陷阱一堆，讓百姓無法適從」、「騎右邊會被開罰單，騎中間會有汽車逼車，台灣騎車人的可悲」、「從以前就教導要靠右邊，錯誤的觀念很難改變」。

但也有人解釋，「很多死亡車禍就是這樣騎右側或路肩超車壓到石頭摔倒，然後被後車爆頭的，你女兒真的是好運啊！沒遇到石頭」、「超車從左邊超啊，從右邊的路肩超車出車禍，絕對吃7成肇責」、「右側超車是指同線道，檢舉右側超車應該是指這張圖」、「意思就是不要亂鑽在車子旁邊，萬一發生不幸你就準備欲哭無淚！本就是違規，今天遇到的是小車，如果遇到大車，一不小心就要上新聞了」。