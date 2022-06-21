他打籃球落地十字韌帶慘斷裂　對手違反「圓柱體原則」被起訴

▲北市李姓男子打籃球進攻上籃，因王姓對手未遵守「圓柱體原則」導致他落地時碰撞王的身體，十字韌帶因此斷裂。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

打髒球？北市1名熱愛打籃球的李姓男子，在士林運動中心多功能綜合球場與王姓男子等人打全場（5對5），豈料李持球起跳上籃落地前，王男竟未遵守「圓柱體原則」導致李落地後直接與他右手、右大腿碰撞而跌倒在地，導致左側前十字韌帶斷裂，憤而提告。士林地檢署偵結，依過失傷害罪將王男提告。

圓柱體原則為：一個站在地面上的球員占據一個假想的圓柱體內的空間，包括了球員上方空間，前不超過手掌、後不超過臀部、兩邊不超過手臂和雙腿的外側。

起訴指出，2020年7月12日，41歲王姓男子身為防守者卻過度侵犯李男的圓柱體，導致李男起跳上籃落地後，因此撞到王男右手、右側身體及右大腿摔倒在地，造成左側前十字韌帶斷裂。

王男矢口否認有過失傷害犯行，並辯稱，比賽就是一般正常的籃球比賽，案發時，就衝到籃框下卡位，是李男往他身上跳，因此摔倒。

檢察官傳擁國家A級裁判的張姓裁判解釋何謂「圓柱體規則？」張指出，這不是規則是原則，就是雙手與肩同寬繞一圈圈的範圍，是進攻與防守的原則，不能侵入該範圍；針對圓柱體原則解釋，上籃防守都會往前，當往上跳投、防守時，有時會有接觸，下來就應該在各自位置上，才是合法接觸。

接著表示，若按規則看起來，王男確實有違反圓柱體原則，但他也強調，這接觸在籃球場是蠻常見的情況，根據影片看起來王沒有跳起來，是站在原地，接觸的是身體，但他看影片中王男的反應，應該是認為自己沒有犯規。

孫姓裁判證述指出，王男不是面對對手的位置，因此不是合法的防守位置。

檢察官根據現場監視器畫面、2名裁判證述、驗傷證明，認定王男確實違反圓柱體原則，涉過失傷害罪嫌，依法起訴。