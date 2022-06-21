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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柬埔寨打工詐騙1年逾50起　外交部：先查公司合法登記

求職、畢業季、面試、新鮮人、薪水、升遷、履歷。（圖／示意圖／達志影像）

▲民眾上網求職示意圖。（圖／達志影像）

記者呂晏慈／台北報導

近來社群媒體出現柬埔寨高薪職缺，徵才方稱工作準時上下班、不需英語能力，更慷慨預支機票，外交部掌握，自去年6月開始，至少接到50起國人遭誘騙到柬埔寨等東南亞國家的相關案例，其中甚至發生護照遭扣押、限制人身自由、毆打、轉賣等情形。外交部今（21日）說明，今年6月已邀集相關單位召開跨部會協調會議，若國人有意前往東南亞求職，請事先查明想任職的公司是否在當地已合法登記、產業類別是否符合當地法令。

外交部表示，自今年初以來，已經多次透過發布新聞稿及藉由新聞記者說明會的方式，呼籲國人注意海外求職可能遭遇的工作陷阱，然而，依據外交部及我國駐東南亞各代表處及辦事處所掌握的資訊，近期國人赴海外求職而遭到限制人身自由的求援案例仍然持續增加，外交部對此情形高度重視，並積極與政府相關部會研商具體的解決之道。

外交部說明，由於海外求職而落入工作陷阱的案例大多已涉及犯罪集團詐欺、人口販運、限制人身自由等不法行為。外交部於6月初已經邀集相關單位召開跨部會協調會議，針對擴大教育宣導、協助營救與防制遏止三大方向進行深入討論，研議具體可行作法，以防範類似不幸事件一再發生。外交部會持續蒐集相關案例資訊，並且隨時轉請我國警政、調查、移民等單位進行偵辦。

外交部提醒，如果國人在海外求職不幸落入工作陷阱，外交部及相關駐外館處都會儘力在第一時間提供相關必要協助。然而類似案件多發生在治安不佳、政府效能低落的國家及地區，導致當地軍警人員也無法有效介入，縱然有些受害國人在多方協助之下順利脫困返國，但是相關經歷已經讓他們身心受創。

外交部再次鄭重呼籲，如果近期有意前往東南亞地區求職的國人，請務必事先查明想任職的公司是否在當地已合法登記、產業類別是否符合當地法令，並審慎評估工作內容與屬性，注意契約內容，而且務必要循合理合法、正常管道申請入境，以免觸犯當地法律，重者甚至可能危及個人人身安全。國人在海外如果遭遇急難狀況需要協助，可撥打「外交部緊急聯絡中心」電話，以獲得必要的協助。

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