大陸外交部4萬字長文批美！ 　控「掏空一中、以台制華」

▲近期中美摩擦不斷。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

近期中美交鋒不斷，大陸外交部19日發表4萬字長文，回應美國國務卿布林肯的對華政策演講，列出21點「美國對華認知中的謬誤」，並逐條一一回應「事實真相」。對於台灣問題，大陸外交部指控，美國背信棄義，掏空「一個中國原則」，企圖「以台制華」，是當前台海和平穩定面臨的主要威脅之一。

在《美國對華認知中的謬誤和事實真相》中，大陸外交部批評美國是世界秩序的最大亂源、運用內外全部資源對華進行無底線遏制打壓等，並涵蓋台灣、香港、新疆、俄烏、印太、貿易、糧食、網絡攻擊等多個重點議題。

對於台灣，大陸外交部於謬誤七指出，「美對台政策沒變」的事實真相。大陸外交部表示，一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識。文章還列舉聯合國大會通過第2758號決議，以及美方在中美三個聯合公報中就一個中國原則對中方作出承諾等，並指在一個中國原則基礎上，中國已和包括美國在內的181個國家建立了外交關係。

文章指控，美方並沒有切實遵守其在台灣問題上作出的承諾，而是不斷開歷史倒車，例如在政治上，先後將所謂《與台灣關係法》、《對台六項保證》塞入一個中國政策表述，政策表述前綴越來越多，還違背僅與台保持非官方關係的承諾，不斷提升美台接觸水準，包括高官和國會議員訪台等。

軍事上，大陸外交部怒斥，美方違背逐步減少對台售武，並經過一段時間導致最後解決的承諾，從未停止對台軍售，另2021年以來，美國領導人先後3次公開表示，如台海發生戰爭，美將協防台灣。

國際上，文章認為，美方持續助台拓展所謂「國際空間」，如聲稱聯大決議未解決台灣地位、鼓譟台灣作為觀察員參加第75屆世衛大會等。

此外，大陸外交部表示，台灣民進黨當局頑固推進「台獨」分裂行徑，美國明裡暗裡對「台獨」勢力予以慫恿支持，這是當前台海局勢緊張的根源。文章強調，一個中國原則不可撼動，中國主權和領土完整不容侵犯，不得搞「兩個中國」或「一中一台」的紅線不容踐踏。

大陸外交部重申，中方有充分的信心、充分的能力、充分的準備，堅決遏制「台獨」分裂活動，堅決挫敗一切外部干涉，堅決維護國家主權和領土完整。文章呼籲，美方應該恪守中美三個聯合公報規定，奉行真正的一個中國政策，把不支持「台獨」等承諾落到實處，切實反省糾正自身不斷倒退的錯誤言行，不要在台灣問題上玩火，否則將嚴重危害台海和平穩定，嚴重損害中美關係，美國自身也將為此付出難以承受的代價。