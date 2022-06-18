陸諷台政治公關費「孝敬」美國　外交部：統戰伎倆居心歹毒

▲中國大陸外交部發言人汪文斌。（圖／CFP）

記者呂晏慈／台北報導

有媒體日前報導，民進黨政府不時宣傳台美關係穩健，但部分外交成果卻是政府付錢給華府政治公關運作達成的，中國大陸外交部發言人汪文斌諷刺說，「實際上，這只是台灣當局『孝敬』美國花費的冰山一角」。對此，外交部今（18日）表示，對中國政府利用其官媒系統發動對台認知作戰，外交部予以強力譴責。

外交部今天表示，連日以來，我國特定媒體、中國外交部及中國不良官媒接力扭曲我國政府聘用公關協助推動對美工作，發動對我國的認知作戰，無所不用其極破壞台美關係，離間台灣民眾對政府的信任，企圖利用民主開放的台灣傷害我國得來不易的民主。

外交部強調，中國政府把經過我國立法院合法預算編列程序並透明監督的公關經費污蔑為「孝親費」，這正是中國對台發動認知戰，企圖製造台灣社會紛擾的典型操作手法。此外，《環球時報》等中國媒體更進一步編造誣稱，我國政府在日本也聘雇公關公司游說。中國共產黨統戰伎倆，無中生有，居心歹毒。

外交部表示，尊重媒體言論自由，但對於有根本事實錯誤的報導表達高度關切，並予以鄭重澄清駁斥。以我國政府推動加入美國「境外預先通關」（Preclearance）計畫為例，在我國政府相關單位全力推動下，並配合美國國土安全部規定提出正式申請，新任美國國土安全部海關暨邊境保護局（CBP） 局長Chris Magnus已於2021年11月表示，將重新檢視我方申請案；聯邦參、眾議院另分別提出「台灣境外預先通關法案」（Taiwan Preclearance Act），支持美國優先在台灣建立「境外預先通關」設施，並要求美國行政部門提交評估報告等。在推動過程中，外交部與內政部及桃園機場公司積極進洽美方相關單位，並在合乎美國合法規定下運用美國公關公司的專業，爭取美國各界支持。

外交部稱，對於國內特定媒體持續以片面資訊及移花接木、扭曲杜撰方式報導我國在美國公關工作，無視外交部同仁全力推動台美關係的努力與實質成果，刻意配合中國對台認知作戰，外交部深感遺憾，並再度呼籲該媒體尋回創辦人的精神，並重拾媒體良心與責任。

外交部也提醒我國人民，切勿輕信不實訊息，也要隨時高度警覺中國共產黨極權政府假借在地協力者在台灣發動的認知作戰。