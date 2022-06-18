　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸諷台政治公關費「孝敬」美國　外交部：統戰伎倆居心歹毒

▲▼中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

▲中國大陸外交部發言人汪文斌。（圖／CFP）

記者呂晏慈／台北報導

有媒體日前報導，民進黨政府不時宣傳台美關係穩健，但部分外交成果卻是政府付錢給華府政治公關運作達成的，中國大陸外交部發言人汪文斌諷刺說，「實際上，這只是台灣當局『孝敬』美國花費的冰山一角」。對此，外交部今（18日）表示，對中國政府利用其官媒系統發動對台認知作戰，外交部予以強力譴責。

外交部今天表示，連日以來，我國特定媒體、中國外交部及中國不良官媒接力扭曲我國政府聘用公關協助推動對美工作，發動對我國的認知作戰，無所不用其極破壞台美關係，離間台灣民眾對政府的信任，企圖利用民主開放的台灣傷害我國得來不易的民主。

外交部強調，中國政府把經過我國立法院合法預算編列程序並透明監督的公關經費污蔑為「孝親費」，這正是中國對台發動認知戰，企圖製造台灣社會紛擾的典型操作手法。此外，《環球時報》等中國媒體更進一步編造誣稱，我國政府在日本也聘雇公關公司游說。中國共產黨統戰伎倆，無中生有，居心歹毒。

外交部表示，尊重媒體言論自由，但對於有根本事實錯誤的報導表達高度關切，並予以鄭重澄清駁斥。以我國政府推動加入美國「境外預先通關」（Preclearance）計畫為例，在我國政府相關單位全力推動下，並配合美國國土安全部規定提出正式申請，新任美國國土安全部海關暨邊境保護局（CBP） 局長Chris Magnus已於2021年11月表示，將重新檢視我方申請案；聯邦參、眾議院另分別提出「台灣境外預先通關法案」（Taiwan Preclearance Act），支持美國優先在台灣建立「境外預先通關」設施，並要求美國行政部門提交評估報告等。在推動過程中，外交部與內政部及桃園機場公司積極進洽美方相關單位，並在合乎美國合法規定下運用美國公關公司的專業，爭取美國各界支持。

外交部稱，對於國內特定媒體持續以片面資訊及移花接木、扭曲杜撰方式報導我國在美國公關工作，無視外交部同仁全力推動台美關係的努力與實質成果，刻意配合中國對台認知作戰，外交部深感遺憾，並再度呼籲該媒體尋回創辦人的精神，並重拾媒體良心與責任。

外交部也提醒我國人民，切勿輕信不實訊息，也要隨時高度警覺中國共產黨極權政府假借在地協力者在台灣發動的認知作戰。

►優格「用咬的」，當宵夜也沒罪惡感

ET快訊
台灣最後一位「文面耆老」林智妹花蓮病逝　享嵩壽100歲
快訊／高雄楠梓停電　網一片哀號「現在快熱死」
醉男自殘逼女友「別再當傳播妹」　她奪刀自捅胸口3刀亡
陳雨菲第二局先拿下第20分　戴資穎曝心境：覺得還有機會
快訊／殺人未遂通緝犯在法院門口脫逃　警方全力追緝中
快訊／板橋環球購物中心大停電「賣場一片黑」　顧客摸黑用餐
林智堅戰桃園　鄭寶清氣炸：鄭文燦指定接班「桃竹雙輸負全責」
快訊／PLG冠軍賽爆滿7200人觀戰　攻城獅1分主場險勝
中年人確診康復！突冒「1問句」　醫驚：這20年前就改了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陸諷台政治公關費「孝敬」美國　外交部：統戰伎倆居心歹毒

鄭運鵬歡迎林智堅轉戰桃園　「100％祝福」盼組再進步鐵三角

高虹安酸林智堅找個「直轄市長讓自己好」　直言新竹市民很失望

林智堅戰桃園　鄭寶清氣炸：鄭文燦指定接班「桃竹雙輸負全責」

林智堅戰桃園！　張善政：只要願意打拼、打造不一樣未來都歡迎

沈慧虹戰竹市　「對手」鄭宏輝祝福：團結延續民進黨執政

快訊／沈慧虹卸公務員戰竹市長　盼成「堅定溫柔的城市大家長」

快訊／「桃園女婿」林智堅跨區參戰　嘆不捨：責任來了勇於承擔

幕後／蔡英文選他關鍵曝　「張善政是天上流星，林智堅是隔壁明星」

陳椒華批「做人厚道票數會比較多」　廖郁賢回嗆：1450切錯帳號？

輪胎行長子確診進不去靈堂　神情哀戚「探門縫」看家人

輪胎行8死！民眾獻花哀悼　胞妹外籍未婚夫落寞現靈堂

悲父一夜心碎「送走8至親」 夜宿靈堂...殯儀館破例同意

貓老闆巡視辦公室變走秀　跨螢幕、隔板行走超穩XD

法鬥「大→中→小」長相全一樣！複製臉讓網驚呆：絕對是親生的

吳宗憲父病逝！享耆壽90歲　「想養他到120歲」中斷錄影北上辦後事

輕搔嘴邊就自己饋上頭　美貓瞇眼躺好超會撒嬌

王心凌反差狂飆《山海》　認只有「交男友」最叛逆XD

彰化弱勢3兄弟貧困瘦如柴　「服藥過量躺地」緊急送醫

邊緣柴犬進汪群坐好「想交朋友」　遭無視無辜臉求救：我好尷尬QQ

陸諷台政治公關費「孝敬」美國　外交部：統戰伎倆居心歹毒

鄭運鵬歡迎林智堅轉戰桃園　「100％祝福」盼組再進步鐵三角

高虹安酸林智堅找個「直轄市長讓自己好」　直言新竹市民很失望

林智堅戰桃園　鄭寶清氣炸：鄭文燦指定接班「桃竹雙輸負全責」

林智堅戰桃園！　張善政：只要願意打拼、打造不一樣未來都歡迎

沈慧虹戰竹市　「對手」鄭宏輝祝福：團結延續民進黨執政

快訊／沈慧虹卸公務員戰竹市長　盼成「堅定溫柔的城市大家長」

快訊／「桃園女婿」林智堅跨區參戰　嘆不捨：責任來了勇於承擔

幕後／蔡英文選他關鍵曝　「張善政是天上流星，林智堅是隔壁明星」

陳椒華批「做人厚道票數會比較多」　廖郁賢回嗆：1450切錯帳號？

《女外科》女星「炎上澎恰恰」被嗆！　犀利反擊：我回得很爽

陳仕朋主場首勝MVP！統一獅爭冠關鍵期慘遭悍將橫掃

快訊／高雄楠梓停電　網一片哀號「現在快熱死」

祖靈庇護下安息⋯文面國寶林智妹享嵩壽100歲　文化部呈請總統褒揚

愛吃冰…月經來痛爆？兩派網友戰翻　婦科醫「6個字解答了」

G1關鍵吹判勇士喊冤　許晉哲：尺度我真的看不懂

鋼龍8局無失分領軍　味全止4連敗　

台灣最後一位「文面耆老」林智妹花蓮病逝　享嵩壽100歲

看一遍就會！「金沙一口翅」香辣唰嘴　4步驟煎出一大盤

醉男自殘逼女友「別再當傳播妹」　24歲女奪刀自捅胸口3刀亡

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

政治熱門新聞

快訊／連戰驚傳「血壓高」住院中

快訊／民進黨正式徵召蔡適應選基隆市長

快訊／蔡英文拍板！林智堅戰桃園、沈慧虹選新竹　「延續綠色執政」

羅智強被罵狗喊告　「bryant78041」24小時內道歉

網友罵連勝文被提告　代價曝光

林智堅戰桃園　鄭寶清氣炸：鄭文燦指定接班「桃竹雙輸負全責」

沈富雄曝陳時中最大敗筆　清零改共存「換軌亂七八糟」

快訊／「桃園女婿」林智堅跨區參戰　嘆不捨：責任來了勇於承擔

快訊／沈慧虹轉戰新竹市長

陳水扁曝吳淑珍症狀明顯改善　「可望下周出院」

新北地院政風「bryant78041」打電話道歉　徐巧芯證實了

台中議員：蔡其昌違反防疫規定

餐飲業虧損　王浩宇：撐不下去就是命

快訊／金管會鬆口：保戶先被匡列隔離才確診　「同一天也應理賠」

更多熱門

相關新聞

民進黨聘公關助台美互動　陸外交部回應

民進黨聘公關助台美互動　陸外交部回應

媒體報導指出，民進黨吹噓台美關係穩健都是付錢給華府的政治公關公司換來的。外交部說，這是政府長年的一貫作法，遊說工作一向嚴格遵守相關法律。對此，大陸外交部新聞發言人汪文斌回應，這只是台灣當局『孝敬』美國花費的冰山一角，「民進黨當局到底還揮霍了多少台灣人民的錢用於此類活動？恐怕民進黨當局根本不敢完整公開相關的數據。」

美參議員提案修「台灣關係法」　外交部：近年最具代表性

美參議員提案修「台灣關係法」　外交部：近年最具代表性

布林肯批中國對台行徑危險　外交部：持續強化不對稱戰力

布林肯批中國對台行徑危險　外交部：持續強化不對稱戰力

球迷可用「台灣」身份看世界盃了　外交部感謝各界支持

球迷可用「台灣」身份看世界盃了　外交部感謝各界支持

民進黨砸錢找公關營造台美關係？　外交部：跨黨政府長年作法

民進黨砸錢找公關營造台美關係？　外交部：跨黨政府長年作法

關鍵字：

外交部

讀者迴響

熱門新聞

阿喜深夜突爆驗到「兩條線」！網狂賀tag無尊

為夫懷孕驚見他同性戀又染愛滋！　家屬批：還是處女

沒好市多會員卡！情侶靠「3個字」直接入場

結婚11年每天抱抱！他驚覺「老婆1地方不對勁」

縱火害8死！陳彥翔醒了　仍無法做筆錄

楊冪穿鞋「彎腰洩巨胸」截圖瘋傳

座艙長偷情人夫機長！　被告反咬性侵

啦啦隊女神被酸像懷孕！上衣一掀直接打臉

輪胎行逆子想脫罪　父打臉戳謊言

50名比基尼辣妹高雄街頭騎單車　民眾眼睛大吃冰淇淋

滾床4次「男友形狀太特殊」　她撕裂痛爆！

輪胎行老闆夜宿靈堂　殯儀館破例同意

眾量級家寧「跟男網紅出國PO文」被抓包！　掀網熱議

獨居女猝死家中！20隻貓靠「吃飼主」活命

整棟樓聽見「打屁股聲」　她1張字條網歪樓

更多

最夯影音

更多
輪胎行長子確診進不去靈堂　神情哀戚「探門縫」看家人

輪胎行長子確診進不去靈堂　神情哀戚「探門縫」看家人
輪胎行8死！民眾獻花哀悼　胞妹外籍未婚夫落寞現靈堂

輪胎行8死！民眾獻花哀悼　胞妹外籍未婚夫落寞現靈堂

悲父一夜心碎「送走8至親」 夜宿靈堂...殯儀館破例同意

悲父一夜心碎「送走8至親」 夜宿靈堂...殯儀館破例同意

貓老闆巡視辦公室變走秀　跨螢幕、隔板行走超穩XD

貓老闆巡視辦公室變走秀　跨螢幕、隔板行走超穩XD

法鬥「大→中→小」長相全一樣！複製臉讓網驚呆：絕對是親生的

法鬥「大→中→小」長相全一樣！複製臉讓網驚呆：絕對是親生的

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面