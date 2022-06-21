卡達世界盃台灣改為「中華台北」　外交部譴責中國恃強凌弱

▲卡達世界盃足球賽「球迷證」註冊系統將我國選項從「台灣」改成「中華台北」。（圖／翻攝自FIFA網站）

記者呂晏慈／台北報導

卡達世界盃足球賽「球迷證」註冊系統將我國選項從「台灣」改成「中華台北」，引發關注，外交部副發言崔靜麟今（21日）在例行記者會表示，外交部譴責中國政府恃強凌弱，持續在國際間矮化台灣、製造台灣屬於中國的假象，強調中華人民共和國政府從未統治過台灣，中方的作法只會徒增反感。

崔靜麟表示，對卡達世界盃足球賽籌備單位無法嚴拒不當政治勢力的介入，在未能充分與我國諮商的情形下，直接將世界盃足球賽「球迷證」註冊系統有關我國人的國籍標示，從「台灣」（Taiwan）再改為「中華台北」（Chinese Taipei），外交部表示高度遺憾。

崔靜麟稱，對中國政府恃強凌弱，無視國際社會對本案的關注及各界給予台灣的支持，一再公然以其虛構的「一中原則」，持續在國際間矮化台灣、製造台灣屬於中國的假象，以政治操弄染指講求公平正義的國際體育賽事，外交部再度給予強烈的譴責。

崔靜麟指出，外交部重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國政府從未統治過台灣，唯有經由台灣人民自由選舉的政府才能在國際間代表台灣人民，中國政府持續在國際間散播台灣是中國一部分的不實論述，只會招致台灣人民的唾棄與不齒，徒增國際社會對中共政權的反感。

崔靜麟表示，外交部將續與中華足球協會密切協調，在同時兼顧我國球迷權益及尊嚴的前提下，持續與世界盃足球賽主辦單位坦誠溝通，爭取我國的權益。