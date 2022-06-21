萬華男喝醉咆哮「躺馬路」　3警員相勸全掛彩...她還被咬一口

記者邱中岳／台北報導

北市萬華分局西門町派出所旁1家酒吧，在16日凌晨4時許，有1名酒客在路上咆哮，還直接衝到馬路中間躺在地上，警方擔心安危上前勸阻，並將男子拉到路邊，但是男子卻朝3名警員動手毆打，造成1名女警臉部受傷、右手指遭咬傷，另外2名警員手部擦挫傷，警方偵訊後將尤依妨害公務罪嫌移送法辦。

警方調查，23歲的尤姓男子，在16日凌晨4時許，在康定路上一家酒吧喝酒，但是酒後竟然大聲咆哮，隔壁西門町派出所警員聞訊前往查看，卻看見尤男竟然直接衝到大馬路中央。





▲尤姓男子酒醉躺大馬路，3警員勸說無效，女警反被咬傷。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，當時為了避免其他用路人受影響，也擔心尤男的生命安全，所以上前將人制止，並拉往路邊避免發生危險，但尤男反不領情，當街與3名男、女警爆發肢體衝突。

尤姓男子過程中出手毆打吳姓女警的臉部並咬傷右手手指，另外黃姓、羅姓男子則是肢體擦挫傷，警方最後使用辣椒水、手銬，才順利將人控制並帶回派出所。

▲男子酒醉躺大馬路，3警員勸說無效當街發生拉扯，女警反被咬傷，2名警員也均掛彩。（圖／記者邱中岳翻攝）

尤姓男子酒醒後表示，對於當時發生的狀況完全不記得，事後也對警方表達懺悔之意，訊後依照妨害公務將尤嫌送辦。