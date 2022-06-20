台北人不坐火車？他曝新發現「原來超近」　在地人：21歲才搭過

▲台北捷運和公車發達，平時沒什麼搭火車的機會。（示意圖／資料照）



記者陳怡靜／綜合報導

大台北交通四通八達，大眾運輸轉乘便利，不只捷運路網遍布，公車也是滿街跑。一名網友表示，自己第一次從台北車站搭區間車，赫然發現萬華火車站和龍山寺捷運站的距離相當近，「台北人是不是平常都不坐火車的？」貼文一出，引發許多共鳴，「我到21歲才第一次搭火車，給你參考」。

原PO在PTT八卦板以「台北人真的不會坐火車嗎？」為題發問，他表示自己第一次從台北車站搭乘區間車，經過萬華站時打開Google Maps，「才發現萬華火車站原來離龍山寺捷運站這麼近，台北人是不是平常都不坐火車的？」

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▲萬華車站和捷運龍山寺站直線距離僅300公尺。（圖／翻攝自Google Maps）



貼文一出，立刻引發熱議，許多有共鳴的台北人直呼，「真的，直接上捷運或公車還比較快，會搭的都是外縣市通勤的」、「我上次坐火車是8年前」、「台北人南港到板橋會坐高鐵」、「只有去南部才會搭 有捷運公車就夠了」、「我知道怎搭，但還是愛高鐵捷運」、「可惜沒有1280不常用」、「我到21歲才第一次搭火車，給你參考」、「台北人第一次坐火車20歲，研究了好久，有夠複雜」。

不過也有不少人直言，其實有時候搭火車還比捷運省時，「當然會啊！常常從松山坐到台北車站」、「從台北去松山搭火車真的比較快一點，價錢好像也差不多」、「台北市搭火車到樹林比騎車還快」、「搭火車，松山到台北車站10分內到」、「台北到南港火車超快」。