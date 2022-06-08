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社會 社會焦點 保障人權

女子和15歲表妹談戀愛　表哥撂人約談判！誤擊「鎮暴槍」傷她左手

記者邱中岳／台北報導

北市萬華分局接獲線報，7日凌晨時分有民眾在萬華區西門町談判，警方於康定路25巷攔查車輛，最後3人主動將被害女子交出，其中廖姓男子向警方表示，因不滿女子與自己15歲的表妹交往，認為表妹太早陷入愛情，所以才會找女子談判要求2人分手。

警方調查，20歲的廖姓男子，因15歲的張姓表妹（化名：小頤）與21歲陳女交往，2人陷入熱戀，廖認為小頤年紀太小，不應該太早談戀愛，找來2名朋友助陣，相約陳女到新北市瑞芳區談判。

▲▼廖男等人在瑞芳持鎮暴槍朝女子射擊，事後又將人帶回萬華談判。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲廖男等人在瑞芳持鎮暴槍朝陳女射擊，並將人帶回萬華談判。（圖／記者邱中岳翻攝）

雙方見面後一言不合，廖姓男子立刻拿出鎮暴槍恐嚇，期間不慎走火打傷陳女左手指，所幸傷勢並無大礙，最後陳女被帶至萬華區康定路一處民宅繼續談判。

警方獲悉後立刻前往附近找人，最後調閱監視器發現廖男等人以及車輛，最後廖男等人發現警察在附近找人後，隨即主動將人釋放，並且到案說明，訊後依照妨害自由罪、傷害罪移送法辦。

▲▼廖男等人在瑞芳持鎮暴槍朝女子射擊，事後又將人帶回萬華談判。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲廖男不滿15歲表妹小頤跟陳女交往，認為太早熟要求2人分手，於是開車將陳帶回萬華區。（圖／記者邱中岳翻攝）

萬華分局呼籲，民眾遇有感情糾紛情事，應妥善理性途徑解決，切勿訴諸暴力手段，任何暴力行為，本分局將全力偵辦到底，絕不寬貸。

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