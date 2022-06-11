撂20人砸3養生館畫面曝　主嫌落網犯案原因是「不爽角頭欺負人」

記者邱中岳／台北報導

北市萬華區在11日清晨4時許，發生3家養生館陸續遭人砸店，約20人分開9台車，手持棍棒、刀械砸店，主嫌在11日清晨6時許到案說明，表示因為朋友被萬華角頭欺負，所以才會撂人前往該黑幫角頭圍事的據點砸店，警方目前仍持續追查其他涉案人到案。

警方調查，42歲沈姓男子，因不滿朋友被萬華地方角頭欺負，所以才會鎖定角頭圍事的3家養生館，在11日清晨4時許，找了20人分別開9台車，在30分鐘內陸續前往萬華西昌街、萬大路以及艋舺大道砸毀3家養生館。

▲萬華區3家養生館被砸店，監視器畫面拍下犯案過程。（圖／記者邱中岳翻攝）



▲北市萬華區3家養生館被砸店，主嫌在2小時被警方逮捕。（圖／記者邱中岳翻攝）

雖然嫌犯只砸毀店家裝潢，並沒有傷人意圖，但是砸店時物品碎裂噴飛，造成現場1名民眾受傷，經送醫後並沒有大礙，警方事後在2個小時後循線追查沈姓男子到案，並且陸續循線追查其他共犯下落，目前也帶回1名車主釐清涉案程度。

▲萬華區3家養生館被砸店，監視器畫面拍下共有9車約20人涉案。（圖／記者邱中岳翻攝）

沈姓男子找人約20人助陣，將整條馬路停滿車子，立刻下車砸店後逃逸，到案的沈姓男子表示，因為得知朋友被萬華角頭欺負，所以才會找人前往砸毀角頭圍事的3家養生館，警方目前將持續追查其他砸店共犯下落。