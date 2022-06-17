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快訊／萬華槍擊藏鏡人曝！花500萬2度買凶殺人　威震吳明達交保

6/17 0:41更新：檢察官訊後諭令吳明達100萬元交保，梁姓等3人被依預備殺人罪嫌收押禁見。

記者邱中岳／台北報導

4月27日凌晨3時許，北市萬華區1家開發公司鐵門遭人狂轟7槍，江湖傳言矛頭直指青山宮主委「源兄」，事後槍手帶著槍枝到大同分局投案，警方懷疑另有隱情，後續追查幕後主使者，15日警察節當天陸續逮捕11名嫌犯到案，其中1人竟是威震集團董事長吳明達，更發現吳2度出資5百萬買兇暗殺青山宮主委「源兄」。

警方調查，4月27日凌晨3時許，23歲的林姓男子，持改造衝鋒槍前往位於西園路一段的一家開發公司，並朝鐵門、冷氣狂轟7槍，警方在現場發現7處彈孔，且還有6發未擊發子彈，另外槍手則是帶著改造衝鋒槍以及37顆子彈，到北市大同分局投案，訊後依法移送法辦。

▲▼北市刑大在警察節逮捕涉嫌教唆萬華槍擊案的幕後主嫌吳明達。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市刑大在警察節逮捕涉嫌教唆萬華槍擊案的幕後主嫌吳明達。（圖／記者邱中岳翻攝）

林姓槍手原本向警方坦承，因為不滿自己的大哥被芳明館的人砍殺，認為開發公司為芳明館的據點，所以才會前往開槍報復，但警方仍不採信，組成專案小組持續追查幕後影武者，在警察節當天逮捕涉案的共犯11人，其中包括教唆開槍主使者、威震集團董事長吳明達。

警方指出，槍擊案發生後，認為事件並不單純，所以組成專案小組追查，發現林姓槍手在案發前有與「威震集團」的相關人物聯繫，雖然事後不願供出幕指使者，但根據通聯比對，發現教唆的就是吳明達，因此於15日凌晨6時許，持拘票前往雲林將吳帶回，並陸續逮捕其餘10名共犯。

▲▼▲男子暗夜角頭開發公司外狂轟7槍，帶黑寡婦衝鋒槍自首。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方不排除威震集團董事長吳明達，涉嫌教唆萬華、五股2起槍擊案。（圖／記者邱中岳翻攝）

槍擊事件發生後，傳言甚囂塵上，據了解，吳明達因曾經向新北市1名李姓建商借2千多萬元，事後陸續償還債務，但是李認為吳沒有還錢，所以找上了青山宮主委「源兄」出面協調，但是最後談判破局，不排除李姓建商位於泰山的住處以及萬華開發公司槍擊，均是由威震集團在幕後主導。

警方也查出，吳明達在前往泰山住處開槍之後，還曾2度透過劉姓小弟找到4名中間人，分別居中協調找到2名槍手，準備前往暗殺青山宮主委「源兄」，所以列為相關幕後主使，警方也將人逮捕並釐清整起事件背後糾紛。

此外，吳明達在萬華槍擊案發生後，也前往雲林借住在1名友人的公司；另外警方也查出，林姓男子所犯案的槍枝也是出自於南部的某位大哥出借，目前將持續追查槍枝來源。

據了解，因涉案被逮捕的威震集團董事長吳明達，曾經在1999年犯下槍殺北聯幫幫主，綽號蟲蟲的唐重生，後來被判無期徒刑，關押17年後出獄，曾席開250桌迎娶交往多年的女友，但據聞在近年離婚，事後將重心轉往事業發展，主要承包土方工程為主。

吳明達曾是大同區角頭，由經營天龍三溫暖的阿嬤一手帶大，但阿嬤因年事已高病逝，2020年9月20日舉辦告別式，當時還有許多政商界、江湖人士前往弔念，可見關係相當好，吳婉拒花籃陣頭，並購買10萬斤白米濟貧。

吳明達出獄後成立威震愛心發展協會，並擔任理事長，主要帶領協會成員關懷弱勢，救濟貧苦，幫助社會上真正需要幫助的人，但卻因金錢糾紛，捲入2起槍擊案，警方懷疑2案均為吳教唆，15日將他拘提到案。檢察官16日訊後諭令吳明達100萬元交保，梁姓等3人依預備殺人罪嫌聲押，3嫌深夜均被收押禁見。

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