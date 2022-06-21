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卡達世足賽證台灣被改中華台北　民進黨團批可惡：連球迷都不放過

▲卡達航空2021-2022財政年度獲利15.4億美元，創全球航空業期內最佳獲利。（圖／卡達航空提供）

▲卡達是2022年世界盃足球賽主辦國。（圖／卡達航空提供）

記者林銘翰／台北報導

卡達世界盃足球賽「球迷證」的註冊系統，近日將原本的「台灣」選項改為「中華台北」，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬21日表示，中國在國際上打壓台灣，從來就沒有政治歸政治、體育歸體育，「台灣沒有入圍世界盃足球賽，連球迷的身份都不放過，中國有多可惡」。

民進黨立法院黨團上午召開「封城市長、吃案探長」記者會，與會者包括鄭運鵬、民進黨團書記長陳歐珀、民進黨團副幹事長林靜儀、民進黨團副書記長林楚茵、民進黨立委羅致政等人。

鄭運鵬受訪時說明，卡達世足賽的官方文件，先試用中國的一省來矮化台灣，「這個一開始就是故意的」，因為沒有任何一個國家，會要求世界足總、主辦國做這樣的註記，全世界只有中國會這樣做。

鄭運鵬認為，如果世界足總、主辦國一開始就用奧運模式的「中華台北」，相信不會引起這麼大的反彈，不管是用任何方式、名義加註中國的一省，沒有一個國人可以接受，「他們甚至說恪守一中原則，沾沾自喜，這就是中國的態度」。

鄭運鵬強調，中國在國際上打壓台灣，從來就沒有政治歸政治、體育歸體育，中國對台灣就是手下不留情，不管是官方的運動比賽、聯合國的所有組織，以及扶輪社、獅子會等各種民間團體，中國的打壓不會分辨藍綠。

鄭運鵬批評，台灣沒有入圍世界盃足球賽，中國連球迷的身份都不放過，可見中國有多可惡，全世界只有中國會對台灣做這樣的事情，但是近年來全世界的民主國家都認為，國際賽事是彰顯世界普世價值的舞台，所以在俄羅斯侵略烏克蘭之後，很多國際賽事都自動取消俄羅斯選手的資格。

鄭運鵬呼籲，國內的統派、有心人士不要再欺騙大家，民進黨政府絕對會在國際賽事、平台爭取台灣的尊嚴，這應該是所有政黨要一起努力的方向，因為這個壓力一定來自中國，而且一定不會手軟，民進黨團要表達最嚴厲的譴責。

羅致政則說，台灣在國際社會被打壓，背後的原因就是中國在施力，因為沒有任何一個國際組織會主動、沒必要地打壓台灣，幕後的推手都是中國，國內的所有政黨應該槍口一致對外，沒有必要隨著中國起舞，甚至嘲弄執政單位，因為真正應該被揪出來的，就是中國幕後的那一隻黑手。

▼民進黨立法院黨團召開「封城市長、吃案探長」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼民進黨立法院黨團召開『封城市長、吃案探長』記者會 羅致政 鄭運鵬。（圖／記者屠惠剛攝）

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