福島養殖業者相助台灣石斑魚進口　民進黨團：開放福食善的循環

▲台灣石斑魚遭中國以檢出禁用藥物為由而禁止輸入。（圖／記者林悅翻攝）



記者林銘翰／台北報導

台灣石斑魚遭中國以檢出禁用藥物為由而禁止輸入，日本養殖業者願意相助，已開始準備洽談進口台灣石斑魚事宜，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬20日表示，半年前政府擴大開放福島周邊五縣市的食品管制、回到科學標準，這個就是善的循環跟開始，民進黨團樂觀其成。

日本產經新聞報導，中國突然宣布禁止進口台灣的石斑魚，屏東縣、高雄市等地原本預定出口到中國的的數千噸石斑魚無法出口，養殖業者深感苦惱，此時有日本養殖業者願意協助，已經開始準備洽談，相關人士也表示，石斑魚做成日式料理或洋式料理都很好吃，在日本的潛在市場大。

民進黨立法院黨團上午召開輿情回應記者會，鄭運鵬說明，日本的食品安全、標準檢驗不會落後於中國，甚至一定是嚴格於中國、比中國還要進步，況且日本的水產業者本身就是漁產養殖的專業，他們願意基於台日友好的關係、幫助台灣的石斑魚業者，顯見對台灣的養殖標準非常有信心。

鄭運鵬指出，日本從2011年的311大地震之後，就想找機會回饋台灣過去的幫助，這就是所謂國際善的循環，「過去我們幫助過別人、別人幫助我們，之後就會得到回報」，我信這是台日兩國之間民間的基礎，甚至不需要透過官方協助，自然就會發起的共同努力。

鄭運鵬強調，感謝日本業者的真友誼、真貿易，反觀中國總是帶著政治目的、隨時要或不要，決定權都在中國，這是完全黑箱作業的食品進口。

鄭運鵬說，這次的事件不只增加台灣跟日本的友誼，也讓台灣的石斑魚可以擴大進入到日本進步、可靠、有信用的市場，這不只是311大地震後雙邊的善意往來，半年前政府擴大開放福島周邊五縣市的食品管制、回到科學標準，也是促成位於福島縣的養殖場，願意在這時候站出來幫助台灣。

鄭運鵬認為，這些事情都有遠因跟近因，不只是日本得到台灣的回饋，台灣也得到日本民間的回報，「我相信這個就是善的循環跟開始，也增加雙方的互心跟友誼」，民進黨團非常樂觀其成，同時也感謝他們。

民進黨立法院黨團副幹事長林靜儀則表示，台灣要擺脫過去國民黨時期，長期以政治掮客的模式，進行政治為前提的農產品外銷，台灣雖然地小人稠，農漁牧相關產品有一定的成本，比較難跟周邊大國競爭，但是品質跟管控絕對能夠獲得全球的肯定。

林靜儀也說，非常感謝日本有廠商進行這樣的動作，台灣也必須藉由這個機會，讓其他國家知道中國的打壓是不合理的，而台灣農漁牧產品的品質、相關法官都有非常好的確保。