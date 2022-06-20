民進黨團批柯文哲為選舉譁眾取寵　「金廈大橋是邁向總統的起手式」

▲民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

台灣民眾黨主席柯文哲日前表示，中國大陸廈門與金門近在咫尺，他主張興建金廈大橋，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬20日回應，看起來金廈大橋是柯文哲邁向2024年總統大選的起手式，猜想只是為了選舉譁眾取寵，「但是他講成這叫反攻大陸，我相信這是笑話一則」。

柯文哲18日出席金門縣黨部開幕典禮，他在會前受訪時表示，廈門新機場與金門近在咫尺，未來以成為大陸東南交通樞紐為目標，因此他主張興建金廈大橋，連結機場與金門，「做一條橋，金門的問題就解決一半」。

民進黨立法院黨團上午召開輿情回應記者會，鄭運鵬表示，有關金廈大橋的政見，看起來比較像是柯文哲要邁向2024年總統大選的起手式，所以金廈大橋是他通往選舉的政治大橋，姑且不論是否會造成國安、解放軍入侵的疑慮，他猜想柯文哲只是為了選舉譁眾取寵。

鄭運鵬說明，興建跨海大橋不是那麼容易，包含大金門、小金門中間的跨海大橋，也是經歷很久的爭議後來才進行，況且金廈大橋的工程不容易，未來建設的成本、帶來的經濟效益也未必符合，顯然是柯文哲認為值得投資，有沒有政治目的要去問他，「但是他講成反攻大陸是笑話一則」。

鄭運鵬提及，金廈大橋不是突發奇想，過去金門也有很多人提出過，金門縣政府也曾經在十多年前委託研究，但是後來因為兩岸關係的因素，包含地理環境及政治狀況，才會一直到現在都沒有下文。

鄭運鵬也說，中國不但有提出金廈大橋，甚至說要蓋一條高鐵直通台灣，最後都被當作天方夜譚，說不定柯文哲為了參選總統，未來除了金廈大橋，也有可能跟著唱和來個兩岸高鐵、兩岸鐵路，「他也會說這是反攻大陸」，至於合不合理還是政治笑話，這個留給國人評論。

鄭運鵬強調，如果柯文哲真的有反攻大陸的想法，就請他清楚跟國人說明，「第一個政見就是用金廈大橋，很顯然他是想過的，應該不會是突發奇想」，民進黨團尊重他的想法，也希望他繼續闡述下去。

民進黨立法院黨團副幹事長林靜儀表示，民進黨團非常肯定柯文哲，既然他要以未來總統的角色，進而做出這樣的說法，「我們就非常正面看待他所說的絕對不是玩笑話，所謂金廈大橋是反攻大陸的邏輯或主張」，也歡迎柯文哲繼續提出主張，不要今天說一套、明天又說是開玩笑。

鄭運鵬指出，台灣的本島、離島目前沒有任何一道實體的橋樑，如果柯文哲要把台灣的領土跟中國廈門做實體連結，不只國內會有疑慮跟不同的看法，在國際上也會有相當程度的影響，這點請柯文哲可以多多闡述。