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卡達世界盃註冊　台灣選項「被改成中華台北」！外交部回應了

▲▼外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

▲卡達世界盃註冊我國被改為「中華台北」，外交部20日晚間表示「高度遺憾」。（圖／外交部提供）

記者趙蔡州／綜合報導

卡達（Qatar）世界盃足球賽註冊平台把我國國籍選項從「台灣」改成「中華台北」。對此，我國外交部20日晚間表示，對卡達世界盃足球賽籌備單位的行為表達高度遺憾，也譴責中國政府恃強凌弱，持續在國際間矮化台灣、製造台灣屬於中國的假象。

卡達世界盃足球賽將於2022年底登場，卡達政府為此推出球迷證「Hayya Card」，球迷們必須持卡才能入場觀看球賽，同時該卡也是前往卡達的入境簽證，不過有台灣民眾發現註冊平台並無「台灣」、「中華台北」等選項，電話聯繫方式也無法輸入台灣的電話國碼 886 ，導致民眾只能選擇「中國」或「中國台灣（Taiwan, Province of China）」選項。

錯誤經我國外交部反應後，卡達16日更正我國國籍選項為TAIWAN（台灣），不料才短短4天，又傳出卡達把我國國籍選項從「台灣」改成「中華台北」。中國大陸外交部發言人汪文斌20日針對此事，稱讚卡達政府恪守一個中國原則，還說堅持一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識。

對此，我國外交部20日晚間表示，對於卡達世界盃足球賽籌備單位無法嚴拒不當政治勢力的介入，在未能充分與我國諮商的情形下，直接將世界盃足球賽球迷證（Hayya Card）註冊平台有關我國人的國籍標示，從「台灣」（Taiwan）再改為「中華台北」（Chinese Taipei），外交部表示高度遺憾。

外交部指出，對於中國政府恃強凌弱，無視國際社會對本案的關注及各界給予台灣的支持，一再公然以其虛構的「一中原則」，持續在國際間矮化台灣、製造台灣屬於中國的假象，以政治操弄染指講求公平正義的國際體育賽事，我國予以強烈譴責。

外交部重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國政府從未統治過台灣，唯有經由台灣人民自由選舉的政府才能在國際間代表台灣人民。中國政府持續在國際間散播台灣是中國一部分的不實論述，只會招致台灣人民的唾棄與不齒，徒增國際社會對中共政權的反感。

外交部將續與中華足球協會密切協調，在同時兼顧我國球迷權益及尊嚴的前提下，持續與世界盃足球賽主辦單位坦誠溝通，尋求其他正面積極的作法。

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