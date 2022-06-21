　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

轉傳4張猥褻照…群組補槍「高嘉瑜吧！」航警、工程師超慘下場曝

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 交通部長王國材 立委高嘉瑜 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委高嘉瑜 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者莊智勝／新竹報導

民進黨籍立委高嘉瑜110年爆發遭當時男友林秉樞家暴、偷拍私密照一案，案情曝光後引起社會輿論譁然；不料事後網路流傳4張私密照，並有網友影射照片中女子就是高嘉瑜，高因此報警。警方循線揪出2名散播者，分別是在航警局擔任公職的單姓男子、以及竹科詹姓工程師。新竹地院審酌後，判單拘役40日、詹則處有期徒刑2月，得易科罰金。

判決書指出，單男於111年2月份自不詳的LINE群組中收到女子裸露猥褻照片4張，竟轉傳到34人的LINE群組中，還搭上文字註解「猜猜這是誰，110年社會新聞的頭版」，影射照片中女子為高嘉瑜；而當時詹男也在群組中，收到照片、文字後再以帳號「詹小虫」一併轉傳至另一多達499人之群組「頂天珠皇俱樂部」中，隨後還稱「高嘉瑜吧！我也不知道真假！」高嘉瑜接獲檢舉後，立即報警處理。

新竹地院法官認為，單、詹2人均為智識成熟的成年人，明知網路具有快速散播之特性，散播猥褻照對他人及社會負面影響深遠，然2人竟於群組中散播不雅照，其中詹男更指名道姓稱女主角為高嘉瑜等不實內容，足以貶損高之名譽，迄今未獲得諒解。

法官考量2人無任何犯罪紀錄，素行良好，且犯後態度尚可，衡量單男高中畢業之智識程度，擔任公職，平均月入4、5萬元，且因本案偵審程序已經受到不利行政處分，且家中尚有一名就學中之子女、及母親需要扶養；而詹男大學畢業，擔任電子廠工程師，平均月入3、4萬元，育有一子女及母親，且詹提出事後已積極私訊高嘉瑜臉書道歉、尋求諒解。法官審酌一切情狀、及2人涉案、所生影響程度，依散播猥褻影像罪判單拘役40日、詹有期徒刑2月，均得易科罰金。

►型男養成術快學！領帶、袖扣超便宜

ET快訊
柚子醫師和兒子都確診　「請各位爸媽原諒！讓我先顧這孩子」
家寧「分手Andy真相」全說了！出國曖昧男網紅　親揭兩人真正
連問3次「不知郭泓志是誰」！啦啦隊女神遭本尊震撼教育
LIVE／「消失81分鐘」揪2致命錯誤　恩恩爸視訊回應
快訊／「消失的81分鐘」錄音檔全曝光　新北衛生局急發6聲明
旅美強投自請離隊！　下一步參加中職選秀
輪胎行逆子「生三個還啃老」　為手遊升級課金燒死全家

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

紅燈右轉慘了！他冒用哥哥身分穿幫　被揪出是通緝犯還藏毒

熱褲妹撞死人畫面曝！醉駕BMW敞蓬狠奪命　 下半身消失遭上銬

少年網購筆電被坑5千　騙徒躲13年終落網...他已變大叔

笨賊3闖大樓行竊都失敗！最後一次被活逮　尬回：來還鑰匙的

汽機車擦撞騎士不治　「反應時間不到2秒」法官判駕駛無罪

LIVE／「消失81分鐘」音檔曝！揪2致命錯誤害命　恩恩爸視訊回應

囂張賊直接剪民宅電纜線！害嘉義六腳布袋停電頻傳　人抓到了

輪胎行逆子「生三個還啃老」　為手遊課金挖家產不成燒死全家

飆撞高雄慈父神隱！警查出他是「肇逃累犯」　狡猾關機躲追緝

桃園男喝2杯維士比騎車被逮　問警：剛出門可以不算嗎？

女突被警攔查包遭翻透　她難受喊：我沒前科啊

周杰倫新專輯飛巴黎「歌劇院錄音」　試彈「3千萬鋼琴」：挑戰在車站寫歌

詭異女騎樓爬行搞破壞　打翻酒精游泳店家嚇傻

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

彰化3兄弟虛弱到站不起身　老大意識不清送醫20日離世

考幼兒園小朋友抖音哏　萌弟秒跳岡山搖超好cue

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

《交換情侶》烤腸男約會新歡「笑容沒停過」　見女友和男人聊天怒：覺得被背叛

轎車等綠燈亮5秒才往前開　7旬單車婦闖紅燈直撞倒地

巨大泡泡「封印貓勢力」　喵看傻下秒甩尾巴破解

紅燈右轉慘了！他冒用哥哥身分穿幫　被揪出是通緝犯還藏毒

熱褲妹撞死人畫面曝！醉駕BMW敞蓬狠奪命　 下半身消失遭上銬

少年網購筆電被坑5千　騙徒躲13年終落網...他已變大叔

笨賊3闖大樓行竊都失敗！最後一次被活逮　尬回：來還鑰匙的

汽機車擦撞騎士不治　「反應時間不到2秒」法官判駕駛無罪

LIVE／「消失81分鐘」音檔曝！揪2致命錯誤害命　恩恩爸視訊回應

囂張賊直接剪民宅電纜線！害嘉義六腳布袋停電頻傳　人抓到了

輪胎行逆子「生三個還啃老」　為手遊課金挖家產不成燒死全家

飆撞高雄慈父神隱！警查出他是「肇逃累犯」　狡猾關機躲追緝

桃園男喝2杯維士比騎車被逮　問警：剛出門可以不算嗎？

紅燈右轉慘了！他冒用哥哥身分穿幫　被揪出是通緝犯還藏毒

熱褲妹撞死人畫面曝！醉駕BMW敞蓬狠奪命　 下半身消失遭上銬

立陶宛「強硬封鎖」俄外飛地跨境鐵路　莫斯科怒批：完全非法

打卡《華燈初上》取景地！第一家西餐廳嚐「便當盒裝法式鴨子飯」

和現任球后只差318分！戴資穎印尼賽奪冠世界積分破11萬大關

四維航通過配發現金股利2元　今年首季EPS1.53元、年增993%

蕭美琴、NBA球星坎特華府見面　揪吃台灣牛肉麵

披薩飛天了！整塊被海鷗叼走　離奇過程千萬人看呆

iPhone 15系列望搭載「潛望式鏡頭」　分析師：可能僅1機型獨占

議員氣炸！黃珊珊未到議會報告行政不中立　稱「副市長不列委員會備詢」

吳夢夢拍性愛片4年！每天收30張屌照　曝台灣男性勃起長度

社會熱門新聞

熱褲妹酒駕撞死工人　醉到狂晃還吼警

酒駕女撞死工人遭肉搜！曾曬美鈔炫富

皮包骨三兄弟老大病逝　導演列10疑點

29歲酒駕女開敞篷車闖鋪路現場　工人遭撞飛慘死

政治大學21歲女大生騎車自撞　拋飛15m遠「下巴碎裂」亡

輪胎行逆子縱火燒死8至親　資深消防員戳破脫罪謊言

爛醉正妹睡計程車上　「下面很痛」告運將性侵

阿公裸體騎車　下午緊急送醫

輪胎行逆子「生三個還啃老」　為手遊課金挖家產不成燒死全家

狂打「安藤忠雄作品」吸金160億　龍巖遭爆是騙局

快訊／彰化皮包骨葉家老大今下午離世

轉傳猥褻照稱「高嘉瑜吧！」2男下場曝

為夫懷孕驚見他同性戀又染愛滋！　家屬批：還是處女

林義傑注意！涉扮著作權蟑螂2嫌輕判

更多熱門

相關新聞

高嘉瑜陽台10年未整理！　照片曝光網嚇壞

高嘉瑜陽台10年未整理！　照片曝光網嚇壞

民進黨立委高嘉瑜近日因自家洗衣機壞掉，請人來修理，因為擔心來修的人嚇到，特別整理10年不曾打掃過的陽台，並在臉書PO出前後對比照，網友一看紛紛嚇壞，直呼「阿娘喂，我以為是探險的鬼屋」，還有人笑說「看過高委員的枕頭，我想工人肯定是有心理陰影的」。

快訊／金管會鬆口：保戶先被匡列隔離才確診　「同一天也應理賠」

快訊／金管會鬆口：保戶先被匡列隔離才確診　「同一天也應理賠」

朱宜君／不當管教屬於家庭暴力

朱宜君／不當管教屬於家庭暴力

1歲童80%燒燙傷！醫見「特殊條紋」才驚覺是家暴　痛心：往死裡燙

1歲童80%燒燙傷！醫見「特殊條紋」才驚覺是家暴　痛心：往死裡燙

孕婦慘遭男友痛毆…狠壓7月孕肚致先兆流產

孕婦慘遭男友痛毆…狠壓7月孕肚致先兆流產

關鍵字：

高嘉瑜林秉樞家暴

讀者迴響

熱門新聞

熱褲妹酒駕撞死工人　醉到狂晃還吼警

酒駕女撞死工人遭肉搜！曾曬美鈔炫富

即／珍寶海鮮舫「沉沒南中國海」

反骨正妹爸爸發聲控酷炫：演了一齣洗門風

老公買賓士獲贈床上試車！女業務獻身換訂單

內褲白白的！醫一掀見「整片噁垢」　她傻：媽說這不能摸

恩恩「消失的81分鐘」錄音檔全曝光　衛生所鬼打牆害死2歲童

婦科醫示範正確尿姿　網實測：真的多一泡

姐夫半夜偷溜進小姨子房間睡覺：你的更舒服

「反光鏡菩薩」張秀雄驚傳過世　親友證實了

音樂系學生自製解放軍基地地圖

BA.4、BA.5三大症狀曝　醫揭這2年齡層最嚴重

趙長鵬「一夜返貧」！身家僅剩1成

骨科停診爆醫師集體買春被捕！　KTV緊貼暢飲片瘋傳

她長跑快6年卻分手　看眾量級1部片超有感

更多

最夯影音

更多
女突被警攔查包遭翻透　她難受喊：我沒前科啊

女突被警攔查包遭翻透　她難受喊：我沒前科啊
周杰倫新專輯飛巴黎「歌劇院錄音」　試彈「3千萬鋼琴」：挑戰在車站寫歌

周杰倫新專輯飛巴黎「歌劇院錄音」　試彈「3千萬鋼琴」：挑戰在車站寫歌

詭異女騎樓爬行搞破壞　打翻酒精游泳店家嚇傻

詭異女騎樓爬行搞破壞　打翻酒精游泳店家嚇傻

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

彰化3兄弟虛弱到站不起身　老大意識不清送醫20日離世

彰化3兄弟虛弱到站不起身　老大意識不清送醫20日離世

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面