轉傳4張猥褻照…群組補槍「高嘉瑜吧！」航警、工程師超慘下場曝

▲立委高嘉瑜 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者莊智勝／新竹報導

民進黨籍立委高嘉瑜110年爆發遭當時男友林秉樞家暴、偷拍私密照一案，案情曝光後引起社會輿論譁然；不料事後網路流傳4張私密照，並有網友影射照片中女子就是高嘉瑜，高因此報警。警方循線揪出2名散播者，分別是在航警局擔任公職的單姓男子、以及竹科詹姓工程師。新竹地院審酌後，判單拘役40日、詹則處有期徒刑2月，得易科罰金。

判決書指出，單男於111年2月份自不詳的LINE群組中收到女子裸露猥褻照片4張，竟轉傳到34人的LINE群組中，還搭上文字註解「猜猜這是誰，110年社會新聞的頭版」，影射照片中女子為高嘉瑜；而當時詹男也在群組中，收到照片、文字後再以帳號「詹小虫」一併轉傳至另一多達499人之群組「頂天珠皇俱樂部」中，隨後還稱「高嘉瑜吧！我也不知道真假！」高嘉瑜接獲檢舉後，立即報警處理。

新竹地院法官認為，單、詹2人均為智識成熟的成年人，明知網路具有快速散播之特性，散播猥褻照對他人及社會負面影響深遠，然2人竟於群組中散播不雅照，其中詹男更指名道姓稱女主角為高嘉瑜等不實內容，足以貶損高之名譽，迄今未獲得諒解。

法官考量2人無任何犯罪紀錄，素行良好，且犯後態度尚可，衡量單男高中畢業之智識程度，擔任公職，平均月入4、5萬元，且因本案偵審程序已經受到不利行政處分，且家中尚有一名就學中之子女、及母親需要扶養；而詹男大學畢業，擔任電子廠工程師，平均月入3、4萬元，育有一子女及母親，且詹提出事後已積極私訊高嘉瑜臉書道歉、尋求諒解。法官審酌一切情狀、及2人涉案、所生影響程度，依散播猥褻影像罪判單拘役40日、詹有期徒刑2月，均得易科罰金。