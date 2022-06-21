傳國民黨下週徵召柯志恩參選高雄　藍營看好：整合會比桃苗快！

▲前立委、國民黨智庫執行長柯志恩拜訪高雄市議會。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市長人選確定？前立委、國民黨智庫執行長柯志恩，昨天南下高雄拜訪市議會及黨團，鬆口表示，只要經過黨的徵召，會全力以赴，今天高雄政壇就傳出，最快下周三在中常會上就會正式徵召她參選高雄市長。對此，藍營地方人士表示，如果確定由柯志恩來選，坊間並沒有太多負面聲浪，相信到時候整合會比苗栗、桃園還來得快。

柯志恩昨赴高雄拜訪市議會及黨團時鬆口表示，如果包含在地議員的想法跟共識，以及黨中央接連幾次民調證明是這樣子，只要經過黨的徵召，會全力以赴，沒有什麼好懸念的。她也強調，來選高雄不是喊爽的，是人生很大的挑戰，並認為高雄市是一個可以創造非常多奇蹟的城市，如果拿出誠意打選戰，不是不可能。

外界傳出週三中常會就會公布高雄市長候選人人選？柯志恩昨說，如果是這週公布高雄市長候選人，絕對不會是她，她沒有被告知，也毫無所悉。高雄市黨部則否認表示，目前黨部完全沒有收到消息，並無接到黨中央指示，市長人選要等待黨中央定奪。

事實上，據藍營地方人士表示，目前確實大方向是這樣，不過本週三中常會宣布徵召的話是太快了，最快應該是下週三。該人士指出，柯志恩是黨內很優秀的人才，如果最後黨中央決定徵召她來選的話，目前坊間並沒有太多負面聲浪，大家沒有爭議的話，相信到時候高雄整合會比苗栗、桃園還來得快。

另名藍營人士則相當看好，主要是柯志恩在地方上反應不錯，雖然柯自認在高雄知名度不高，但因為形象不錯，個性開朗又很直接、直爽，針對於先前幾個人選了解下來，柯的支持度是最好的，相信市民接受度應該很高。不過，該人士也坦言，現在確實剩下的時間很短，這是國民黨目前面臨的壓力，但相信宣布後，只要盡快開始到地方走動，搭配在地議員，打選戰不一定會如想像中那麼辛苦。

▲▼前立委、國民黨智庫執行長柯志恩拜訪高雄市議會。（圖／記者賴文萱攝）

高雄市議會國民黨團總召童燕珍則表示，如果是柯志恩的話，覺得很好、很支持，她是很不錯的人選，大家對她沒有什麼意見，因為柯志恩是最大公約數。她說，選舉之前任何黨派都一樣，很多人都要爭，但最後整合的時候，大家都會同心協力，這是一個過程，很正常的，主要是希望出來選的人沒有太多爭議，真的可以帶著大家打仗，最重要是可以吸引國民黨的人都出來投票。



對於昨天柯志恩來訪，童燕珍說，她昨天的表現是很有能力的，不失為黨內很好的菁英，相信她獲得徵召後，會很快跟各區議員頻繁接觸，並進入市政討論，尤其她本來就在智庫服務，對全國各縣市的狀況都很清楚。

▲柯志恩說，高雄市是一個可以創造非常多奇蹟的城市，如果拿出誠意，拿出一個足以說服大家的理由，不是不可能。（圖／記者賴文萱攝）

高雄市議會議長曾麗燕則說，女中豪傑，她都欣賞！只要是願意為高雄全心全力捲起袖子的，她都認為是好人才。欣見此次市長選舉有這麼多位優秀的好戰將挺身而出，願意扛下高雄市發展的重責大任，相信對民眾來說也是一件非常好的美事。

高雄市議員邱于軒提到，昨天柯志恩來高雄拜訪黨團，同時提供市政建言，她的機智和反應讓人由衷佩服，談市政時，她犀利的提出高雄貧富差距，還有產業發展的瓶頸、空污嚴重等問題，專業度破表。她說，昨天柯臨走時，自己有試探性詢問她：委員，如果您被徵召選高雄，你會……？

柯志恩認真且毫不猶豫的說，只要高雄市民願意給我機會，一生懸命為高雄。邱于軒表示，這一刻，她相信她們愛高雄的心是緊密的連結在一起的，感謝執行長提供對高雄的建言，希望有機會，為高雄一起拼。