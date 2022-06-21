快篩出包！國民黨怒批「蔡政府卸責中」　要食藥署公布完整審查過程

▲富樂快篩試劑出包，「品管線C線」出不來。（圖／記者吳奕靖攝）

記者崔至雲／台北報導

針對進口快篩試劑出現混用、冒用爭議，國民黨今（21）日召開記者會質疑，蔡政府未能做好把關審查，讓黑心快篩進入國內，危害國人健康及防疫，迄今卻沒人出面負責。國民黨提出3點訴求並強調，快篩出包案例一籮筐，蔡政府「全員卸責」的言論讓人瞠目咋舌，也令人質疑其中是否涉及官商勾結，呼籲檢調應徹查到底。

國民黨副秘書長兼文傳會主委王育敏指出，進口快篩試劑爭議頻傳，先前爆出前身為小吃店的高登居然能參與16.5億元的快篩試劑採購案、曾有倒閉記錄的遊戲業者簽約進口100萬劑快篩、資本額僅330萬的生技公司接下3億8000萬元的快篩訂單等，到近日大鑫進口黑心快篩試劑，爭議案例一籮筐，凸顯了蔡政府把關無能，甚至令外界質疑是否真有「綠金通道」藉機大賺國難財情事？

新北市議員參選人黃心華及桃園市議員參選人凌濤強調，快篩試劑爭議持續延燒，再次凸顯民進黨的雙標；一年來向食藥署申請進口家用快篩試劑EUA共有3百多案，其中通過的只有10%，審查相當嚴格，且先前國內狂缺快篩時，指揮中心強調好幾家廠商都被退件或要求補件，標榜有進行嚴格審核，如今食藥署面對爭議卻一副事不關己，只需負責看廠商提供的文件是否正確，要大家「譴責違法廠商」；蘇貞昌也護航強調食藥署「用國家法律嚴謹地審查，應嚴辦廠商違法」；民進黨團跟進說「非食藥署許可授權有瑕疵，而是廠商趁亂發國難財」，上下沆瀣一氣，推諉卸責莫此為甚！

針對黑心快篩試劑爭議，國民黨提出三點訴求：

一、 申請快篩專案輸入的邵博士顧問公司指查廠報告有標註這款快篩試劑是大陸製造，但食藥署否認並指送審EUA時產地均填美國製。雙方的說詞顯示其中有一方說謊，請食藥署公布全部審查過程，以昭公信。

二、 食藥署一切推給廠商，卻避談為何對於各方的警示置若罔聞，明顯怠忽職守，食藥署長吳秀梅應主動請辭，不要繼續厚顏戀棧！

三、 快篩試劑爭議疑雲重重，疑涉官員違法失職情事，監察院應儘速立案調查，如果監察院不敢辦，監察院長陳菊就是護航失職！

