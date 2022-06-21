擄鴿集團嫌犯落網卻找不到「肉票」　小隊長「祈求山神」奇蹟出現

記者邱中岳／台北報導

台南警方日前鎖定擄鴿集團專門在基隆一帶山區架設攔截網「擄鴿」，並向飼主開價2萬元贖回，有飼主砍價5千元還被當場掛電話，讓飼主心急如焚，最後警方順利逮人，卻找不到「肉票」，北市刑大協助在山區的一處鴿籠內救出16隻被挾持的鴿子。

警方調查，60歲的何姓男子與50歲的吳姓男子，日前前往七堵附近山區架設攔截網，攔截基隆大武崙、和平島放飛的鴿子，將鴿子攔下後再透過鴿腳上的「鴿環」聯繫飼主，開口要求2萬元贖金，飼主依規定匯款之後，才能將肉票釋放。

▲台南警方逮捕擄鴿集團找不到肉票，北市刑大協助搜山救出被擄鴿子。（圖／記者邱中岳翻攝）

有飼主向擄鴿集團砍價5千元，立刻被該集團成員掛電話，嚇得飼主立刻報警處理，13位飼主共計被擄走16隻鴿子，其中有飼主遭擄走3隻愛鴿。擄鴿集團最後被台南市警方掃蕩，逮捕2名嫌犯，但始終無法找到被擄的肉票。

經北市刑大協助，在七堵山區找尋，並找來熟悉地形的山友協助，但遍尋1個多小時都未果，最後2名小隊長當場「祈求山神」，祈求完畢後不到10分鐘就看到一個黑色塑膠袋，打開一看赫見16隻遭擄的鴿子。

▲擄鴿集團將被擄的鴿子藏在七堵山區，最後由北市刑大協助救出肉票。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方事後發現，擄鴿集團將肉票藏匿在山區，就算被抓了，警方也很難找到被擄走的鴿子，等到交保出來或聯繫其他沒有被抓的同夥，再行前往山區將鴿子帶出，持續恐嚇飼主，但人算不如天算，所幸被擄的鴿子都全部尋獲。