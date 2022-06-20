前軍情局長「招考護航」朋友女兒　監察院報告列密件未公開

▲前軍情局長羅德民涉嫌招考舞弊，幫助友人女兒報考志願役專業預備軍官班。（圖／記者周宸亘攝）

記者林彥臣／綜合報導

前軍情局長羅德民涉嫌招考舞弊，幫助台灣道教總會謝前理事長之女，報考當年度志願役專業預備軍官班，並且指派專人進行輔導。儘管監察院報告指出，「這場不公平的考試，情節令人難以置信」，但調查報告卻被列為機密。

根據《中國時報》報導，監察院調查報告指出，「前軍情局長羅德民中將在民國109年為幫助台灣道教總會謝前理事長之女，報考當年度志願役專業預備軍官班，在考前指派2位上校輔導謝女，考試當天，臨時提高謝女的口試分數，這場不公平的考試，情節令人難以置信」。

▲監察院秘書長朱富美。（圖／記者屠惠剛攝）



監察院報告指出，「羅德民損及軍情局聲譽，破壞國家考試公信力甚巨。據了解，監察院對軍情局提出糾正，軍情局亦對涉案者做出行政懲處。」

根據《中央社》報導，監察院秘書長朱富美說，調查報告列為機密是查案監委的決定，尊重查案監委的職權；另位知情監委則說，調查報告要列為機密，是要根據案件的性質及來源，是調查委員決定的，沒有經過委員會討論。

軍情局則對《中央社》表示，尊重監院報告，會檢討相關違失並處理。

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