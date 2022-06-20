宜蘭+590增1死　林姿妙感謝各醫療團隊提供居家照護

▲宜蘭新增590確診，另新增1死。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

中央今(20)日宣布宜蘭縣新增590名確診個案，並新增1名死亡個案。宜蘭縣長林姿妙表示，宜縣從5月起提供居家照護服務，近日又有6家基層診所加入，感謝各醫療團隊共同努力，讓民眾享有更方便的醫療服務；另外，明(21)日起，各鄉鎮市公所將陸續發送快篩試劑予80歲以上長者，共同守護長者健康。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林姿妙表示，宜縣從5月起提供居家照護服務，診所服務個案數從45%上升至53%，她感謝各醫療團隊共同努力，為縣民提供貼心且安心的服務。而衛生局也指出，近日又有6家基層診所加入「判定快篩陽性」及「一般視訊診療」服務團隊，讓民眾享有更方便的醫療服務，打造堅韌的防疫之網。

另外，自明(21)日起，各鄉鎮市公所會陸續發送快篩試劑予80歲以上長者，每名長者可領到2劑。衛生局提醒，家中長輩若有呼吸道症狀或感染疑慮，務必儘快篩檢、及早治療，才能守護長者健康，戰勝病毒。

有關疫情部份，20日新增1名死亡個案，為84歲女性，完成2劑疫苗接種，她有慢性疾病，於5月20日確診，於6月17日不幸病逝。根據縣府統計資料，目前死亡確診個案為121人，其中80歲以上長者85人，48人是住宿式長照機構的住民。121人中，有43人未施打疫苗、14人打1劑、16人打2劑、47人打3劑，另有1人打滿4劑；有60位在確診3日內不幸往生。

校園疫情方面，今日新增確診學生數共131人、教職員工19人，累計共9,442位學生、1,011位教職員確診。目前宜蘭縣第一劑疫苗涵蓋率達88.2%，第二劑涵蓋率為80.5%，第三劑涵蓋率達67.9%。衛生局提醒，目前第17波快打站陸續提供服務，請未接種完整疫苗的民眾踴躍施打。