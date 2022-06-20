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米堤飯店總經理睡夢中逝世！李麗裕享壽70歲　親友難過不捨

▲▼南投縣溪頭米堤飯店，榮獲五星級觀光飯店認證。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣溪頭米堤飯店總經理驚傳逝世。（圖／示意圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯、林冠吟／南投報導

南投溪頭知名米堤飯店總經理李麗裕20日驚傳在睡夢中辭世，享壽70歲。消息一出，也讓飯店員工與當地居民相當不捨，大批親友也湧入李麗裕臉書哀悼，希望他一路好走。

米堤飯店總經理李麗裕，生前斜槓多項事業，事業版圖從紡織、不動產，甚至連機電、教育與觀光休息通通都有他的身影。李麗裕所經營的米堤飯店，走過921大地震等重大災情意外後，米堤飯店在李麗裕的整理下，重新對外營業，就讓米堤飯店一舉獲得中部最美飯店的盛名，更被評鑑為5星級觀光飯店，華麗的建築外觀，搭配壯麗山景，吸引不少民眾前往住宿。

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▲米堤飯店集團李麗裕（左一）、國際青少年人權協會創辦人瑪麗．薛德華玆（左二）、台大實驗林李正和副處長（右二）、中華國際人權促進會理事長許雅琛合影。

▲米堤飯店集團總經理李麗裕（左一）20日傳出不幸逝世消息。

而面對疫情衝擊，米堤飯店2020年6月才逆勢翻轉拿到5星級觀光飯店的認證，成為南投第3家5星級觀光飯店，雖然從草創初期至今近30年共歷經3次災難，但仍挺過重重難關，最終獲得五星級觀光度假飯店認證，更是全國海拔最高的國際觀光旅館。

李麗裕逝世消息傳出後，親友們也紛紛湧入臉書悼念，肯定李麗裕在公益上的慈善付出外，也祝福李麗裕在天上也能開心、樂活，更溫馨提醒他，「不要再熬夜」；也有親友貼文回應，「人生單程列車到站啦，下車吧」，希望李麗裕能好好休息，不必再勞心勞力，一路好走。

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