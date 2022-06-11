5度酒駕罰不怕！男打苦情牌「顧遲緩兒」喝酒解鬱　法官打臉

▲南投馮姓男子第5次酒駕被判徒刑9月，上訴以情緒憂鬱才飲酒、還要照顧2罕病兒為理由，請求易科罰金，但被法官認為身心有問題就去治療，駁回上訴。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／南投報導

南投馮姓男子第五次酒駕被逮，被法官判刑應入監9個月，馮男上訴求情，稱自己是家中唯一經濟支柱，還需照顧外籍妻子，及2名1歲多的罕病遲緩兒，覺得憂鬱才喝酒，懇求法官讓他易科罰金，但二審法官認為他過去也因酒駕入監8個月，卻仍未被教化，若覺身心狀態有問題應去戒癮治療，而非藉酒解鬱，駁回馮男上訴。

馮男於去年11月12日下午1時30分許，在住處飲用保力達藥酒後，駕駛小貨車行經國姓鄉台14線，因未繫安全帶被警察攔檢，被警察發現他滿身酒味而進行酒測，測得吐氣所含酒精濃度為每公升0.41毫克，遂依犯公共危險罪起訴。

南投地院認為，馮男已是第5次酒駕，明知飲酒會影響行車安全，卻為了自己的方便仍開車上路，審酌馮男務農且須扶養2名身障女兒，處他徒刑9月。

馮男不服判決提出上訴，以自己有憂鬱情緒的適應障礙症，才會濫用酒精解鬱為由向法官說情，稱今年3月已前往酒癮門診治療，自己又是家中唯一經濟支柱，需扶養外籍妻子及2名年僅1歲多的罕病身障遲緩兒，請求法官再給他1次機會，讓他易科罰金。

不過二審法官認為，馮男屢次酒駕，2015年間也曾因此被判入監8個月，仍不被教化，身為家中經濟支柱，卻於察覺身心異常時，不去尋求戒癮治療，反藉酒解鬱，被判9月徒刑並無太重，駁回馮男上訴。