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新光三越吳昕陽續任總座　首進東區Diamond Towers 12月開

▲▼新光三越百貨周年慶首日,新光三越台北南西店,新光三越副董事長吳昕陽。（圖／記者李毓康攝）

▲新光三越總經理吳昕陽去年出席週年慶首日為同仁打氣。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣最大連鎖百貨公司新光三越，今（6／17）對外宣布董事會已決定由仍由村上英之、吳昕陽分別續任董事長與總經理，意即面對近年疫情的佈局仍將持續，包括該體系首度進駐東區商圈的正義國宅都更「Diamond Towers」，也維持12月對外開幕計畫，據悉招商作業已經大致底定。

新光三越在2019年即創下806.8億元業績，是全台百貨業之冠，且該年也擁有1.3億次來客數，在2020年疫情全球爆發，因台灣控制疫情未擴散，該年底週年慶業績創下史上新高，全年業績也到達807.8億紀錄，逆勢成長。

▲新光三越副董兼總經理吳昕陽。（圖／記者蔡惠如攝）

▲新光三越吳昕陽續任總座。（圖／記者蔡惠如攝）

近年新光三越也更積極擴點，一月下旬將由原高雄草衙道改裝、成為新光三越體系首間 Outlet「skmpark 」對外開幕，現有店鋪也有11個全樓面與30個區域改裝，規模相當於開設一棟大型百貨公司。首進東區的「Diamond Towers」則預計12月對外迎客，將引進100個櫃位，鎖定國際精品、化妝品、設計師服飾、時髦高端運動、話題餐飲超市5大業種，延攬品牌全新概念首發店、潮流精品形象大店、最潮米其林星級餐酒館、全新概念Food Hall以及全台首度落地品牌等。

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