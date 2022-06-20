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「文面國寶」林智妹逝世　見證百年原住民文化

▲林智妹女士10歲時在母親的指示下，在額頭文上象徵榮耀與純潔的「額文」，後雖經日本人強行以手術割除，但仍留下淡淡的美麗痕跡。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

林智妹女士（前左二）10歲時在母親的指示下，在額頭文上象徵榮耀與純潔的「額文」，後雖經日本人強行以手術割除，但仍留下淡淡的美麗痕跡。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

逾百歲高齡的文面國寶林智妹女士，18日下午6點10分在家屬與親友的陪伴，於花蓮縣卓溪鄉山里部落的老家蒙主寵召，帶著榮耀記憶的美麗額文，通過彩虹橋與祖靈相會，讓各界深感不捨與追悼。

林智妹（賽德克族 傳統姓名：Ipay WilIpay Wilang）女士出生於秀林，晚年由女兒林朝花接往新北市中和區居住，雖年事已高，仍能精神奕奕的與家人和文化工作者以族語對談，並接受訪問。但近日天氣變化，林智妹（Ipay Wilang）女士送入新北市長庚醫院土城分院治療，在病況不佳的情況下，18日下午5點43分，由家屬陪同回到卓溪鄉山里部落的老家，沒想到卻於下午6點逝世。

▲林智妹女士10歲時在母親的指示下，在額頭文上象徵榮耀與純潔的「額文」，後雖經日本人強行以手術割除，但仍留下淡淡的美麗痕跡。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

百歲文面國寶林智妹女士帶著榮耀記憶的美麗額文，於花蓮縣卓溪鄉山里部落的老家蒙主寵召。

戶籍登記為1922年出生的林智妹女士，10歲時在母親的指示下，在額頭文上象徵榮耀與純潔的「額文」，原等到少女時期要繼續文「頰文」，後來日本人把文面工具都沒收燒毀，她本人的美麗額文也被日本人強行以手術割除，但仍留下淡淡的美麗痕跡。

林智妹女士除了是花蓮縣2009年登錄「文面傳統」的文化資產保存者，同時也是全台碩果僅存的文面國寶，以百年的生命走過歷史的周折，活出台灣原住民的最深刻的文化。

縣長徐榛蔚對於林智妹女士的逝世相當不捨，表示哀悼與深刻的敬意，並將更努力推行文化保存與傳習的工作，讓原住民在花蓮土地上以自己族群的文化印記為傲。
 

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