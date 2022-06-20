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再增3例BA.4、14例BA.5！國內已累計65例「從美國入台最多」

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布境外移入再增加17例，其中有3例是BA.4、14例是BA.5。根據統計，目前BA.4和BA.5總共累計65例，大多是從美國入境，其中BA.5有54例，BA.4有11例。而今日新增個案中，也首見本國籍兒童，是感染BA.4病毒株，6/7從美國入境，無症狀，CT值27。

▲▼指揮中心6/17記者會，醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

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今日新增BA.4、BA.5分別為10例男性、7例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，入境日介於今(2022)年6月5日至6月12日。其中檢出Omicron BA.4個案均自美國移入(3例)；檢出Omicron BA.5個案分別自美國(4例)、德國、法國及泰國(各2例)、土耳其、西班牙、馬來西亞及瑞士(各1例)移入。

醫療應變組副組長羅一鈞說明，國際上Omicron亞型變異株BA.4及BA.5分別於今年1月及2月首次於南非發現，研究顯示該二株病毒株均有傳染力較高及免疫逃脫特性，具社區傳播能力，今年4月至5月期間已於南非快速引發第五波疫情；世界衛生組織（WHO）於今年6月8日資料指出，目前已超過40個國家分別檢出BA.4 及BA.5，且全球發現該二株變異株感染國家及病例數均持續增加。

此外，近期BA.5病毒株已造成歐洲地區葡萄牙疫情快速回升，且英國、法國及以色列近期疫情回溫亦評估與BA.4 及BA.5傳播有關；鄰近國家中紐西蘭、澳洲、新加坡、韓國、日本及印尼均有社區感染病例，香港近日發現有BA.4或BA.5境外移入個案，部分曾具社區活動史，可能造成社區傳播風險。依現有研究顯示BA.4及BA.5致重症機率尚無明顯較高，但傳染力已提高，仍需嚴密監測，並提高疫苗接種率。

▲▼6/20邊境攔截BA.4、BA.5確診數。（圖／指揮中心提供）

▲邊境攔截BA.4、BA.5確診數。（圖／指揮中心提供）

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