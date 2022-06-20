打3劑才能跟團玩解禁！沒打滿疫苗改「48小時內快篩陰」證明代替

▲指揮中心將放寬接種完整疫苗才可參加旅行團的禁令。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

沒打滿疫苗也能跟團旅遊了！交通部觀光局表示，將放寬「打滿三劑疫苗才可參加旅遊團」的禁令，若沒有接種完整疫苗者，須提供出發前48小時內快篩陰性證明。

觀光局表示，配合中央流行疫情指揮中心宣布放寬旅客參加旅行團須接種第3劑疫苗，未施打3劑疫苗之旅客，可以48小時內之快篩陰性證明代替，觀光局修正「旅行業辦理團體旅遊防疫管理措施」，並自即日起生效。

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依據中央流行疫情指揮中心統計，至111年6月16日疫苗追加劑接種率已達68.9％，觀光局報請指揮中心同意，修正「旅行業辦理團體旅遊防疫管理措施」，放寬旅行團旅客均須完成Covid-19疫苗追加劑之限制規定，未完成3劑疫苗之旅客，只要持出發前48小時內快篩陰性證明即可參團。

觀光局表示，放寬後可提高民眾參團出遊意願，惟仍須遵守中央流行疫情指揮中心相關防疫規定，觀光局將督促業者確實加強落實量測體溫、旅客全程佩戴口罩、提供酒精消毒、乾洗手及注意各景點容留人數限制，並呼籲符合施打第3劑資格之民眾及旅行業從業人員儘速施打追加劑，以提升疫苗之保護力。

▲放寬「旅行業辦理團體旅遊防疫管理措施」。（圖／指揮中心提供）

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞補充說明，跟團若是快篩陽性經醫師確認列為通報確診個案，目前會被直接匡列需要進行0+7或3+4隔離對的象只有同住家人，所以若參加旅行團也屬於同住家人，就是依目前現行做法列3+4或有打滿三劑列為0+7。

羅一鈞表示，但若有非同住家人一起參加旅行團，同車鄰座或住宿同房間有人快篩陽確診，因為目前規定沒有把這類人列為要0+7或3+4隔離，會由地方政府了解或個案是一個群聚，可能針對同團其他旅客進行篩檢或必要隔離措施的話，由地方彈性調整，否則現行不會針對同團非同住家人列入3+4或0+7名單。